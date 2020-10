Bíró Lászlónak nem a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a fontos

Bíró László, a baloldal szerencsi jelöltje a hátrányos helyzetű helyi lakosok felzárkóztatása helyett szimbolikus, kormányváltó programmal kampányol. Ugyanezért nem is várható, hogy győzelme esetén együttműködne a kormány beindított intézkedései­nek a gyakorlatba ültetésében – állítja egy romaügyi szakértő.

„Nehezen elképzelhető, hogy a parlament ellenzéki padsoraiból valaki teljes erőből azon munkálkodjon, hogy a kormányzat társadalmi felzárkóztatást előmozdító intézkedéseinek gyakorlatba ültetését segítse elő” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Forgács István romaügyi szakértő azt elemezve, hogy Bíró László, a baloldal közös jelöltje az október 11-i Borsod megyei időközi választáson milyen politikát képviselne győzelme esetén. Szerinte ugyanis, bár

a kormány által felkínált lehetőségek komoly eredményeket is hozhatnak a szerencsi régióban, ám ehhez a térséget képviselő szereplők együttműködésére, konstruktív hozzáállására is szükség van.

„Míg Bíró ­László szimbolikus politizálást folytat, és szövetségeseivel egyetemben elsősorban azt hangoztatja, hogy a Fidesz–KDNP-nek a törvényhozásban meglévő kétharmados többségét szeretnék lebontani, addig Koncz Zsófia, a kormánypárti jelölt a térség fejlődése szempontjából releváns, gyakorlati célokat tűzött a zászlajára” – fejtette ki Forgács István. „Nemcsak a cigányság – folytatta –, hanem a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása szempontjából lenne fontos, hogy olyan alapvető dolgokban konszenzus legyen a kormány, valamint a választókerület parlamenti mandátumának birtokosa között, hogy a gazdasági felzárkóztatásnak a nemzeti kabinet által felvázolt modellje hathatós megoldást jelent a régió társadalmi problémáira.”

A jobbikos politikus az antiszemita kijelentéseivel vált országosan ismertté. Forgács ezen átfogó vízió részeiként említette, hogy a kormány jelentősen megkönnyítette a gyermekek útját a szakképzésig a tankönyvek díjmentes biztosításával és az ingyenes iskolai étkeztetéssel, s azzal is megkönnyítették egy-egy szakma kitanulását, hogy a középiskolásoknak is elérhetővé tették a diákhitel felvételét. „Ehhez járul hozzá a kabinet azon igyekezete, hogy a három gyermeket nevelő anyák is mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Ez óriási segítséget jelentene a cigány és hátrányos helyzetű családoknak, és a két másik intézkedéssel együtt egy átfogó, komprehenzív felzárkóztatási akciótervvé áll össze” – fogalmazott a szakértő. Hozzátette: a helyiekkel közvetlen kapcsolatban lévő és a régió sajátossá­gait ismerő parlamenti képviselőnek pedig az érintettek bevonásában kellene központi szerepet játszania, ám ha öncé­lúan vagy politikai okokból bírálja a kormány szándékát, akkor a segítségre szorulók körülményeit nemhogy javítaná, hanem rombolná, ami súlyos etikai kérdéseket is felvetne.

Egy vállalhatatlan ember

Az időközi választás előestéjére széles körű egyetértés alakult ki a baloldali értelmiségi holdudvar körében arról, hogy az ellenzéki pártok által támogatott Bíró László a korábban számos alkalommal hangoztatott antiszemita és rasszista nézetei miatt elfogadhatatlan jelölt.

Legélesebben Schiffer András, az LMP egykori frakcióvezetője fogalmazott egy lapinterjúban, amikor azt mondta, hogy Bíró nem tíz, hanem egy-két éve tette gyűlöletkeltő kijelentéseit. „Mikor pártja már Soros Györggyel volt szolidáris és Gyurcsány Ferenccel fotózkodott, nos, ekkor böfögött fel az úriemberből az őszinte, leplezetlen, mélyről jövő, zsigeri rasszista” – fogalmazott. Korábban elhatárolódott Bírótól többek között Tamás Gáspár Miklós filozófus, Szél Bernadett független parlamenti képviselő, Somogyi Zoltán, a Political Capital alapítója, valamint a Mazsihisz vallási és világi vezetői is.