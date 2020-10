Bíró László a fuvarért sem fizetett (videó)

Egy fuvarozó igazolható módon elmondta és alátámasztotta az átverésének és megalázásának történetét.

Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselő tragikus halála miatt vasárnap időközi voksoláson dől el, ki képviselheti a jövőben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú választókerületben élők érdekeit.

A baloldali összeborulás az antiszemita kijelentései és botrányos cégügyei miatt híressé vált, eredetileg jobbikos Bíró Lászlót indítja, aki a korábbi oknyomozó riport, a PestiTV riportja, illetve a Hír TV riportja szerint a csernelyi varrodát működtető Hegyalja-Mix Szociális Szövetkezet tulajdonosaként nem fizette ki a varrónőket és a karbantartónak is tartozik, ráadásul fegyverrel fenyegette azokat, akik ezt felrótták neki.

A legújabb információk alapján azonban nemcsak az üzem munkatársai csalódtak Bíró Lászlóban, hanem egy fuvarozó, – nevezzük Z-nek! – is, aki igazolható módon elmondta és alátámasztotta az átverésének és megalázásának történetét.

Nyilatkozott a PestiSrácok.hu-nak Csorba Istvánné, a varroda egyik korábbi vezetője is, aki elárulta: hiába próbálja hamisan mosdatni Bírót a jobbikos média, pontosan bebizonyítható, hogy a képviselőjelölt felelős a cég szakadékba taszításáért és a dolgozók kisemmizéséért.

Az ominózus varroda egyik egykori dolgozója arról számolt be a PestiSrácok.hu-nak, hogy Bíró László nemcsak azokat károsította meg, akik nyilatkoztak eddig a sajtónak, hanem azt a fuvarozót is, aki kiszolgálta a varrodát. Ő is nagy összegben őriz kifizetetlen számlákat és reménytelenül küldözgetett felszólításokat ebből a korszakból.

A varrodai dolgozók körében elterjedt hírek szerint a közelmúltban a károsult lefixált egy személyes egyeztetést a régi sérelmek tisztázása érdekében Bíróval, ám a kampány hevében magasabb béreket követelő jobbikos politikus nem ment el a találkozóra.

A PestiSrácok.hu elérte az említett fuvarost, “Z-t” (az érintett az elmérgesedő kampányra is hivatkozva azt kérte, monogramját se közöljék) aki a nyilvánosság előtt nem szeretne szerepelni, viszont ahhoz hozzájárult, hogy a bizonyító erejű tényeket a szerkesztőség számára dokumentáljuk, illetve többszöri egyeztetés után hangfelvételt készítsünk az elmondottakról.

“Z” a PestiSrácok.hu-nak alátámasztotta a varrónők állítását, hozzátéve: végül telefonon sikerült ugyan beszélnie Bíró Lászlóval, akit igyekezett jobb belátásra bírni, de nem járt eredménnyel. “Z” elbeszélése alapján az a kép rajzolódott ki, hogy a fuvarozó vállalkozón nagyon nagy a nyomás: többen is próbálták presszionálni, hallgatásra bírni a napokban.

A varrodai dolgozók fuvarozását nem fizette ki nekem a Hegyalja-Mix Szociális Szövetkezet, melynek ekkor Bíró László volt a vezetője. A felszámolóknak is elküldtük akkoriban a követeléseinket

– nyilatkozta a portálnak a Bíró cége által megbízott fuvaros.

Nem fizetik ezt már ki. Legyen ez a Laci dolga

– sorolta a Bíróban csalódó bedolgozó úr.

A Hegyalja-Mix dolgozóinak a szállításában részt vevő vállalkozót nem fizette ki

– nyomatékosította a panaszát.

A múltkor is felhívtam, mondtam neki, hogy Laci, tartozol

– tette hozzá, majd elárulta, hogy Bíró továbbra is a legkülönfélébb kibúvókat és magyarázatokat adja elő, leginkább azt, hogy a szövetkezetet nem ő vitte csődbe, az állami támogatást nem ő tüntette el, hanem a későbbi tulajdonosok és vezetők.

Csakhogy ezekről Bohár Dániel a PestiTV A riporter című oknyomozó műsorában feketén-fehéren bebizonyította, hogy ezek a “vezetők” egyszerű strómanok, lecsúszott, tönkrement, illetve már elhunyt emberek, akik hivatalosan a tanyavilág romos házaiban és leromlott falusi ingatlanokban “laknak”.

Magyarul alig vitatható: a szövetkezet hiába kapott ötvenmillió forintos állami, foglalkoztatási támogatást, azt nem adták tovább a dolgozóknak, a szövetkezet becsődölt, azt fantomizálták, a pénz eltűnt.

HIÁBA MOSDATJA BÍRÓT AZ ALFAHÍR, A VOLT CÉGVEZETŐ A PS-NEK MAGYARÁZTA EL, HOL HAZUDIK A JOBBIK PORTÁLJA

Az ellenzéki összeboruláshoz köthető médiafelületeken próbálják a Bíró László körüli botrányokat jegelni. Az ellenzék jelöltjét mosdató Alfahír például azt állította egyik közelmúltban megjelenő írásában, hogy a csernelyi varrodában még 2017-ben is a judapestező Bíró László gépeivel ment a termelés. A varroda egykori vezetőjéről, Csorba Istvánnéról pedig azt írták, hogy ő a helyi Fidesz elnöke.

Az asszony a portálnak viszont azt állította, hogy ez nem igaz, hiszen még tagsága sincsen egyetlen politikai szervezetben sem, a hamis közlés miatt pedig már helyreigazítást kért.

Azt is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a portál lódított, amikor azt írta, hogy Riz Gábor fideszes országgyűlési képviselő három évvel ezelőtti Facebook-posztja bizonyítja, hogy Bíró László nem kótyavetyélte el a varroda gépeit, ugyanis a jobbikos portál szerint az említett felvétel tanúsítja, hogy még 2017-ben is azokkal a berendezésekkel készítettek a kéményseprők számára munkaruhákat.

Nem vagyok sem közszereplő, sem a helyi Fidesz elnöke, a felvételen pedig a mi gépeink láthatók, ezek közül egyetlenegy sem volt a Bíróé

– hangsúlyozta a Pestisrácok.hu érdeklődésére Csorbáné, aki azt is kifejtette, hogy meglátása szerint Bíró László – annak ellenére, hogy komoly pályázati támogatást kapott – túl azon, hogy szakadékba rántotta a céget és nem fizette ki a dolgozóit, még olyan gépeket is eladott, amelyek sosem voltak a tulajdonában.

ELTŰNTEK AZ ÉRTÉKES BERENDEZÉSEK

Elvitték az értékes gépeket, emellett a NAV is rengeteg berendezést lefoglalt Bíró László adóssága miatt. A karbantartó és műszerész kolléga alig tudott újra életet lehelni a kiürített üzembe, régi masinákat újítottak fel és elindították a kisebb varrodát

– szögezte le a portál érdeklődésére egy másik dolgozó, aki arra is rámutatott, hogy Bíró László nemcsak munkavállalóit károsította meg, hanem egy kiváló magyar termékeket előállító, nemzetközileg is elismert üzemet juttatott sírba a PestiTV A Riporter című műsorában bemutatott cégtemetős megoldással és strómanok segítségével.

ÉVEKIG KÖNYÖRGÖTT A PÉNZÉÉRT

350 ezer forintommal lépett le, akkor abban az időben az nem kis pénz volt. Évekig emlegettem neki. Évekig könyörögtem, próbáltam szépen elmagyarázni neki, hogy szükségem van rá, hiszen nem termelek extraprofitot, nem milliókból élek, hanem bérből, fizetésből. Amikor a kisebbik fiam nősült, esküvőre kellett volna a pénz, ismét jelentkeztem nála, jeleztem, hogy nagyon jól jönne, ha kifizetne végre, ám azt mondta, ő már nem tartozik senkinek, hiszen veszteséggel adta el a céget

– idézte fel a történteket a PestiSrácok.hu-nak Bíró László egyik, névtelenséget kérő, de a bizonyítékok megőrzéséhez hozzájáruló dolgozója, aki azt is elárulta, hogy fizetéséhez korábban is csak trükkös módszerekkel jutott hozzá: különböző adásvételi szerződések ellenében kapta meg jövedelmét a szövetkezettől.

Kiszolgáltatott kisemberként elfogadta ezeket az aggályos kereteket, ám egy idő után Bíró László cége már semmilyen formában nem fizetett neki. Számításai szerint a mai napig tartozik neki 350 ezer forinttal az ellenzék képviselőjelöltje.

A kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében természetesen a portál megpróbálta megszólaltatni Bíró Lászlót is, aki miután lepropagandistázta a PestiSrácok.hu újságíróját, meg sem hallgatta kérdéseit, letette a telefont.