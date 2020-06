Beismerte a fasisztaellenes vezető, hogy pénzt kaptak Sorostól

Újabb rejtett kamerás felvétellel jelentkezett az amerikai Project Veritas. Ezúttal az Antifa köreiben készítettek felvételeket, amelyeken kiképzéseket tartanak a tagjaiknak. A Refuse Fascism nevű szervezet atlantai vezetője pedig beismerte, hogy pályáztak pénzre Soros György amerikai tőzsdespekulánsnál és kaptak is.

Az elmúlt napokban az Antifa megmutatta foga fehérét az Egyesült Államokban kialakult zavargások közepette – írja a V4NA hírügynökség. Nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök is belengette, hogy terrorszervezetként fognak tekinteni rá.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

A Project Veritas nevű rejtett kamerás felvételekkel dolgozó oknyomozó újságírói alakulatnak sikerült beépülnie az Antifába. A szervezet munkatársa egy New York-ban működő Antifa Harcosok Klubjába (Antifa Fight Club) tudott bejutni, ahol különböző harcművészeteket oktattak a tagoknak.

A felvételen az oktató azt magyarázza a jelenlévőknek, hogy a májat vagy vesét érő erős ütések megbénítják a támadókat, illetve a lengő borda eltörése is nagyon fájdalmas.

„Ezt egy biztonságos helynek nevezzük, ahol gyakorolhatjátok az agressziót”, fogalmazott az egyik oktató, Chris.

Különböző védelmi technikák is elhangzottak, amelyek zavargásokban jöhetnek jól. Többek között a tompa tárgyak ellen védekezést mutatták be, illetve a fojtogatásról is beszéltek.

NYC ANTIFA FIGHT INSTRUCTOR: “Get a good liver or kidney shot, it’s pretty much crippling them„ ”Break one of the floating ribs„ ”Reframe the idea of self-defense…not simply you’re being acted upon by an aggressor„ #EXPOSEANTIFA pic.twitter.com/xLaNvpJRp4 — Project Veritas (@Project_Veritas) June 5, 2020

A Project Veritas a legújabb akciójában a Refuse Fascism (RF) nevű szervezetbe tudott beépülni. Az RF-t 2016-ban hozták létre radikális baloldaliak, köztük az amerikai Forradalmi Kommunista Párt (Revolutionary Communist Party, USA) céljuk a Trump-adminisztráció megbuktatása.

Sikerült lencsevégre kapniuk Tee Stern-t, a Refuse Fascism Atlantában működő leágazásának vezetőjét. Stern arról beszélt, hogy a ”végső cél az, hogy az emberek lépjenek ki a komfort zónájukból és milliók lepjék el az utcákat és követeljék a Trump-Pence rezsim távozását„.

”Korábban jelentkeztünk Sorosnál támogatásért egy adott pillanatban, amikor abortuszjogokkal és klinikák védelmével foglalkoztam. Kaptunk is támogatást tőle, amikor elindítottuk az abortusz-szolgáltatók elismerésének nemzeti napját (National Day of Appreciation for Abortion Providers)„– fogalmazott Stern.

Azt is elmondta, hogy ahhoz, hogy milliókat érjenek el, sok millió dollárra van szükségük.

BREAKING: @RefuseFascism Dark Money Exposed “We did get a grant from [Soros]” “We’re trying to meet with @TomSteyer…has political ambitions…not want to be directly connected” ”Dominates the national news…a very disruptive force”#DefundAntifa pic.twitter.com/4xRGL56SB8 — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) June 11, 2020

A Refuse Fascism egyik legemlékezetesebb akciójára 2017-ben került sor, amikor a Kaliforniai Egyetemen megakadályozták, hogy a konzervatív és homoszexuális Milo Yiannopoulos felszólaljon egy rendezvényen. A Milo elleni tüntetés hamar zavargásba torkollott, a résztvevők rongáltak, gyújtogattak, többen meg is sérültek.

Az incidenst követően a Daily Caller című amerikai lap arról írt, hogy az a radikális baloldali szervezet, amely a tüntetést szervezte Soros György által pénzelt szervezetek támogatását élvezi.

A tucsoni székhelyű Alliance for Global Justice (AfGJ) nevű szervezet a Refuse Fascism egyik pénzügyi szponzora és szervezője. Egy korabeli Facebook-bejegyzésben – ami már nem elérhető – a szervezet azt sugalta, hogy a Berkeleyben törtönt incidens nem erőszak volt. A szervezet magyarázata szerint a Trump és Yiannopoulos által támogatott törvények azok, amelyek erőszakot szülnek.

Az Alliance for Global Justice 2017-es pénzügyi dokumentumaiból kiderült, hogy többek között komoly összegeket kaptak a Tides Foundation nevű Soros-által támogatott szervezettől. A Tides több mint 261 ezer dollárral támogatta meg a AfGJ-t, miközben ők a Nyílt Társadalom Alapítványtól 2017-ben több mint 2,8 millió dollárt kaptak.

Továbbá az Amnesty International 10 ezer dollárt utalt az AfGJ-nek. Attól az Amnesty-től amelyet Soros több mint 4 millió dollárral tömött ki csak 2017-ben.

Az Astraea Foundation 5 ezer dollárral támogatta az AfGJ-t. Soros pedig több mint félmillió dollárt utalt az Astraea-nak.