Az Operatív Törzs ülésén kezdte a napot a miniszterelnök

Ahogy az egész év, úgy az idei karácsonyi időszak is rendhagyó lesz. A szokásoktól eltérően ma nem nyílik meg a karácsonyi vásár, ám az ünnepi díszvilágítás ezúttal is ünnepi hangulatot varázsol a belvárosba, ahogy a város karácsonyfája is ott áll már a Széchenyi téren…