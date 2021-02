Az oltásellenes baloldalt a tudományos tények sem érdeklik

Noha a baloldali sajtóban is kifejtette számos szakember, hogy a keleti vakcinák is biztonságosak, és minden oltóanyag jobb, mint a vírus, az ellenzék – Gyurcsány Ferenccel az élen – folyamatosan az oltás ellen agitál. Több millió forintot költöttek a Facebookon ilyen tartalmú bejegyzések hirdetésére, figyelmen kívül hagyva az egyébként velük szimpatizáló szakértők véleményét is.

„A kormánynak kutya kötelessége véleményem szerint, hogy megvédje az embereket a vírus ellen, és ha az Európai Unió nem tudott elég vakcinát beszerezni, és van biztonságos és hatásos vakcina a világon máshol, akkor igenis be kellene szerezni és minél előbb megvédeni az embereket" – nyilatkozta Lisziewicz Julianna immunológus február 9-én az ATV-nek. A nemzetközileg elismert szakember véleményét viszont mintha nem osztanák a baloldali pártok, amelyek – élükön a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval – folyamatosan rombolják az orosz és kínai vakcinákba vetett bizalmat. A DK még petíciót is indított, hogy ne lehessen a kínai oltóanyagot alkalmazni, mert azt egyelőre nem hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség. Néhány hete még az orosz vakcina is az ellenzék feketelistáján szerepelt, de miután több nyugati vezető – köztük Angela Merkel is sürgette annak uniós engedélyezését, tarthatatlanná vált a Szputnyik V-vel szembeni hangulatkeltés. Így ma már a kínai oltóanyag van a baloldal támadásainak kereszttüzében. Minden jobb, mint a vírus Pedig az ellenzéki sajtóban sorra fejtik ki pozitív véleményüket a szakemberek mind az orosz, mind a kínai vakcináról. Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos például úgy nyilatkozott januárban, hogy „a kínai oltóanyag korszerű, teljesen rendben van a dokumentációja, s az orosz vakcina is jó.” Igaz, a korábban a baloldali összefogás jelöltjeként főpolgármesterségre törő tüdőgyógyász szükségét érezte, hogy hozzátegyen egy politikai állásfoglalást is, miszerint az oltási bizalmat csökkenti azzal a kormány, hogy nem fogja megadni az embereknek a választási lehetőséget, s nem fogják tudni, hogy milyen vakcinát kapnak. Rusvai Miklós virológus is az oltás mellett foglalt állást: „Bármelyik vakcina jobb, mint a betegség átvészelése, ezt felelősségem tudatában kijelentem” – fogalmazott a szakember január végén az ATV-ben. Falus András Széchenyi-díjas immunológus pedig arról beszélt a múlt héten, hogy minden vakcina jobb, mint a vírus, még azok az oltóanyagok is, amik nem estek át olyan jellegű vizsgálatokon, mint mondjuk a Pfizer, a Moderna vagy az AstraZeneca. A kínai Sinopharm-vakcináról elmondta, hogy az egy jól bevált vakcinamegoldásra épül, ami olyan elven működik, mint a szamárköhögés elleni védőoltás, illetve az egyik fajta influenzavírus elleni vakcina. Megbíznak a szakértőkben Tóth Judit, a Magyar Orvosok Szakszervezetének az alelnöke január végén arról beszélt, hogy minden olyan oltásban meg kell bízni, amely rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, amit az Országos Gyógyszerészeti Intézet vagy az Európai Gyógyszerszövetség jóváhagyott. „Azért vannak ott ezek a szakemberek, hogy ellenőrizzék, ez az ő feladatuk, ők erre szakosodtak” – fogalmazott Tóth Judit, aki – úgy tűnik – a DK-val ellentétben a magyar kollégái szakértelmében is megbízik. Az orvosszakszervezet alelnöke arról is beszélt, hogy azt tanulják az orvosok, hogy bízzanak meg azokban a kutatásokban, amelyeket szakosodott kollégáik elvégeznek. „Nem tudjuk mindannyian megnézni azokat a kutatásokat, a tudomány úgy épül fel, hogy megbízunk a szakértőkben” – mondta Tóth Judit. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke pedig február elején azt mondta, hogy a beadott vakcina a jó vakcina, és minden oltás több életet ment meg, mint amennyi egészséget kockáztat. Az orosz oltóanyagról pedig kifejtette, hogy az egy korszerű vakcina, és elég tapasztalat van róla. Növelik a bizalmatlanságot A baloldali pártok mégis intenzíven kampányolnak a kormány által vásárolt kínai és orosz vakcina ellen, sőt jelentős – több millió forintos – összeget költve Facebook-hirdetésekre is, növelni próbálják a magyarok oltóanyagokkal szembeni bizalmatlanságát. A rekorder ezen a téren a DK, a párt milliós tételben fizetett oltásellenes bejegyzések hirdetéseiért a Facebook hirdetéstárán fellelhető adatok szerint. Gyurcsány Ferenc január 17-én például a következőt írta a legnagyobb közösségi oldalon: „Jogod van megválasztani a vakcinát. Jól teszed, ha csak olyan vakcinát használsz, amit engedélyeztek az EU-ban. Ez itt most nem politika. Ez több annál. Ez élet. Vigyázz magadra, és vigyázz ránk! Kérlek!” Ennek a bejegyzésnek a hirdetésére több mint kétszázezer forintot költött a DK – magát oltáspártinak nevező – elnöke. Fekete-Győr András sem akart lemaradni szövetségesétől. Egy nappal később ő is fizetett hirdetéssel növelte annak az ízléstelen bejegyzésének az elérésszámát, amelyben arról írt, hogy előbb a kormánytagok oltassák be magukat a kínai vakcinával. „Bizonyítsák be, hogy nekik ugyanolyan jó a még nem engedélyezett kínai, mint a már engedélyezett nyugati védőoltás!" – fogalmazott a Momentum elnöke, és egyúttal arról értekezett, hogy Orbán Viktor politikai nyomást gyakorolt az Országos Gyógyszerészeti Intézetre, hogy minél előbb engedélyezzék a Sinopharm oltóanyagának magyarországi felhasználását. Ezzel a miniszterelnök teljes mértékben megkerülné az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezési eljárását – állította Fekete-Győr András.