Az oltás ellen kampányolnak a baloldalon, de saját magukat beoltatják

Závecz Tibor baloldali tanácsadó is az oltás ellen beszélt, abszurd oltásellenes kutatást jelentetett meg, majd beadatta magának a kínai vakcinát.

Závecz Tibor a Heti TV február 2-i, Pirkadat című műsorában – Deák Dániel politikai elemzővel vitázva – azt állította, hogy a magyar kormány rá akarja erőltetni az emberekre a „mindenféle„ kínai vakcinákat, amelyeket egyébként nem akarnak beadatni maguknak. Ezt követően Závecz kijelentette, hogy két egybehangzó felmérésük alapján az embereknek mindössze egy százaléka akarja magát kínai vakcinával beoltatni, a többiek nem, mivel nem bíznak a keleti vakcinákban – idézi fel összefoglalójában az Origo.

A lap a Závecz kijelentése mögötti számokról azt írja, a cikk közzétételének idejében 3,7 millió a koronavírus elleni védőoltásra regisztráltak száma, ebből pedig 2 157 000 fő már megkapta legalább az első vakcinát. A kínai Sinopharm vakcinájából Magyarország 5 millió darabot kötött le, amiből 1,1 millió már megérkezett. Összesen 2,5 millió ember beoltására elegendő kínai vakcina lesz, a már itt lévő pedig 550 ezernek elegendő.

Az 1,1 millió dózisból 680 ezret használtak fel március 30-ig (a fennmaradót második vakcinaként adják be, amikor lejár a két oltás közt előrít négy hét). Azt nem tudjuk pontosan, hogy ebből pontosan hány dózist használtak fel első adagként (vagyis hány emberről van szó), de legalább 550 ezret.

Ez pedig biztosan jóval több a Závecz által emlegetett 1 százaléknál, ami kevesebb mint 22 ezer embert jelentene.

Závecz Tibor tehát nem mondott igazat a Heti TV-ben, azt a két kutatást pedig, amiről beszélt, kérdéses, hogyan végezték el, ha ennyire fals eredményt hozott – kérdés egyáltalán elvégezték-e? Fennáll a gyanú, hogy nem az emberek véleményére voltak kiváncsiak, hanem befolyásolni akarták őket – írja a lap.

Rá egy bő hónapra, március 11-én, az ATV A nap híre című műsorában Závecz mosolyogva elárulta, hogy őt is a kínai vakcinával oltották be, utólag pedig semmilyen problémát nem tapasztalt. Majd az mondta, hogy a kormánynak szerinte nem kell semmiféle bizalomerősítő kampányt folytatnia a kínai oltóanyag kapcsán, hiszen anélkül is elfogynak a készletek. Závecz tehát egyetlen hónap alatt került nagyon súlyos ellentmondásba önmagával – nyugodtan mondhatjuk, bohócot csinált magából – értékelte az Origo.

Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet politikai elemzője a témáról készült videója alább nézhető meg:

Az Origo azt írja, Závecz Tibor szereplése illeszkedik a baloldal vakcinaellenes kampányába. Az oltás ellen kampányolnak, és aztán saját magukat beoltatják. (Závecz kapcsán nehéz nem megemlíteni két, baloldali tanácsadó gátlástalanságát: Krekó Péter a Politicónak arról elmélkedett, hogyha kevesebben oltanák be magukat, az jó lenne a baloldalnak, mert annak a következményeit a kormánynak kellene viselni, Nagy Attila Tibor szerint pedig a baloldalnak, és főleg Gyurcsány pártjának a meghalt emberek hozzátartozóit kellene manipulálnia.)

Az Origo péntek délután kérdéseket küldött Závecz Tibornak, amelyekre szombat délelőtt reagált, érdemi válaszokat azonban nem adott.

Alább közöljük az Origo kérdéseit és a kapott válaszokat, mindenféle változtatás nélkül:

Mi a véleménye a baloldal oltásellenes kampányáról?

A hazai politikai elitet oltáspártinak láttam és látom. Politikai csatározás színterévé vált a járványkezelés s ennek kövegtkezménye, hogy címkékkel illetik egymást a felek, amelyek sok esetben, a politikai kommunikációban megszokott módon leegyszerűsítőek és túlzóak, de hatékonyak, a saját táborok elkötelezettségének megerősítésére alkalmasak. Az ”oltáselllenes baloldal„ fordulat is ide sorolható.

Lehet-e ennek a kampánynak politikai haszna a baloldal számára?

Mivel a társadalomban az oltásellenesek aránya elenyésző, értelemszerűen semmilyen oltásellenes kampánynak nincsen poltikai haszna.

Mi a véleménye arról, hogy egyes baloldali politikusok, közszereplők az oltás ellen hergeltek, aztán beoltatták magukat (nem egyszer kínai vagy orosz vakcinával).

Én hergelést nem tapasztaltam, az ellenzéki politikusok legfeljebb a kormányzat járványkezelésének kritikáját fogalmazzák meg. Ha egy politikus, közszereplő regisztrál, és sorra kerülve beoltatja magát, követendő példát mutat. Ha pedig nyilvánosságot ad ennek, növeli az oltási hajlandóságot.

Hogy látja: tévedett akkor, amikor a Heti TV-ben azt mondta, az embereknek csak 1 százaléka oltatná be magát kínai vakcinával?

Ha tévedtem volna, belátnám, az elődordul mindenkivel. Emlékeim szerint ott egy akkor friss kutatás eredményeit ismertettem, amelyből az uniós hatóságok által engedélyezett vakcinák iránti nagyobb, a nem engedélyezettek iránti kisebb lakossági bizalom derült ki. Kutatási adat, a magyar társadalom aktuális közvélekedése volt s így sem tévedésként, sem igazságként nem lehet értelmezni. Az utóbbi másfél-két hónapban az engedélyezés egyértelművé válásával s az oltási folyamat gyorsulásával nőtt a kínai és orosz vakcina iránti lakossági bizalom is.

Az Origo az alábbi következtetésekre jutott: baloldali közvéleménykutató-tanácsadó szerint tehát nem oltásellenes a baloldal (a lejjebb felsorolt példáink azért enyhén szólva Závecz Tibor megállapításának ellent mondanak), szerinte saját oltásellenességükből nem is próbál politikai hasznot szerezni a baloldal, sőt, mindebben hergelést sem lát (lásd ismét azért majd lejjebb…). Emellett tényként kezeli azt a saját ”kutatását„ (hergelésnek, politikai akciónak viszont végképp nem tartja), hogy néhány hete azt mondta: az emberek csak egyetlen egy százaléka oltatná be magát kínai vakcinával. És szerinte nem a ”kutatás„ cáfolata, hogy a tények azt bizonyították: a magyar társadalom elsöprő többsége bízik a keleti vakcinákban és beoltatja magát velük.

Závecz Tiborról amúgy érdemes megjegyezni: az ő egyik intézete készítette azt a közvélemény-kutatást, amelyet Bige László, a baloldal „új Simicskája”, a súlyos gazdasági bűncselekményekkel gyanúsított milliárdos fizetett – írja a lap.

Így uszított a baloldal a keleti vakcinák ellen

Závecz Tibornak a kínai vakcina egy százalékos elfogadottságára vonatkozó álhírét néhány hete átvette a Gyurcsány-párt, a Demokratikus Koalíció is, néhány nappal később a közösségi oldalán ugyanezt ismételte meg a párt frakcióvezető-helyettese, Arató Gergely is. Február 25-én azonban a baloldali televíziós, Sváby András a Facebook-oldalán írta meg, hogy ő aznap beoltatta magát a kínai vakcinával, később megismételte ugyanezt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is, külön kiemelve, hogy semmilyen mellékhatást nem tapasztalt a kínai oltóanyag első adagja után – ismerteti az Origo.

Előtte egy hónappal, január 24-én Sváby Heti Napló című műsorában még arról volt szó, hogy a kínai vakcina veszélyes, és nem kevesebb mint 73-féle különböző mellékhatást okozhat, akár látásvesztéssel is járhat, amit nagyon fontosnak tartottak az ATV munkatársai külön hangsúlyozni. Majd ezek után meg is szavaztatta a nézőket, akik – a riogatás után nem meglepő módon, már amennyiben elhisszük a Sváby-műsor eredményét – 95 százalékos arányban a vakcina ellen szavaztak. A szakemberek egyébként sem a (kitalált) 73-féle mellékhatást, sem a látásvesztést nem támasztották alá – számol be a lap.

A jelek szerint Sváby is inkább a szakembereknek hitt, mint saját műsorának. Erről az Origo itt számolt be részletesen.

Pulai András, a baloldali Publicus Intézet vezetője potenciálisan veszélyesnek nevezte a kínai vakcinát. Pulai az is kijelentette, hogy a magyar egészségügyi hatóságok nem javasolták oltásra a kínai vakcinát, ezt azzal indokolta, hogy a magyar egészségügyi hatóságok előbb bevizsgálják az országba érkező vakcinákat, de azt már nem tette hozzá, hogy ez minden vakcina esetében így van, a kínai tehát nem képez kivételt. Magyarán: a baloldali Publicus Intézet ráadásul még arról is beszélt, hogy – szerinte – az emberek nem kérik a kínai vakcinát. Ami, mint tudjuk, egyszerűen hazugság – írja az Origo.

A baloldal felelős a halálkampányért

A baloldalt felelősség terheli minden olyan ember haláláért, akit ők beszéltek le az oltásról, vagy elbizonytalanítottak – írta közösségi oldalára Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Márpedig a baloldal mindent megtett, hogy aláássa a vakcinákba vetett bizalmat. Aláírásokat gyűjtött a Gyurcsány-párt a kínai oltóanyag betiltásáért, az egyik politikusuk pedig meghalt, miután elutasította a Sinopharm vakcináját. Tavaly novemberben a DK online konzultációt indított az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm-oltóanyag ellen. A baloldali párt honlapján közzétettek egy két kérdéses kérdőívet, amiben azt tudakolták az emberektől, hogy melyik vakcinát választanák, amennyiben úgy döntenek, hogy beoltatják magukat a vírus ellen. A kérdések és az arra adott válaszlehetőségek meglehetősen manipulatívak, irányítottak voltak, azt sugalmazva, hogy a keleti vakcinák nem megbízhatóak – idézi fel az Origo.

A kampány jegyében Barkóczi Balázs pártszóvivő tavaly novemberi online sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy „a kormány ne végezzen emberkísérleteket a magyarokon a koronavírus elleni orosz vakcinával„. Azt is hozzátette, hogy „más országoknak esze ágában sincs saját polgárain kísérletezni az orosz készítménnyel”.

Az Origo felidézi azt is, hogy a DK 2021 január közepén petíciót indított annak érdekében, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Majd pár nappal később ennél is tovább menve, egyenesen a Sinopharm betiltását követelték. A Gyurcsány-párt fővárosi polgármesterei 2021. február 14-én levelet írtak Kásler Miklós miniszternek, hogy az általuk vezetett kerületekben csak az európai gyógyszerügynökség (ema) által jóváhagyott vakcinával oltsanak – pedig tudták, hogy ez azt jelentené, hogy alig lesz oltóanyag. Céljuk az volt tehát, hogy az orosz és kínai vakcinával (utóbbival február 24-én kezdtek el oltani Magyarországon) ne oltsanak a DK-s polgármesterek által vezetett kerületekben. Az egyik DK-s polgármester, Szaniszló Sándor az általa vezetett Pestszentlőrincről el is akarta vitetni a már kiszállított kínai vakcinákat, de a közfelháborodás miatt végül elállt ettől.



Az egyébként praktizáló orvos, Komáromi Zoltán, a Gyurcsány-párt egészségügyi szakértője odáig ment el, hogy az ATV Egyenes Beszéd című, február 25-i adásában vitatatta a magyar kormány azon álláspontját, hogy bármilyen vakcina beadása jobb annál, mintha megfertőződik az ember. Az erről készült felvétel alább hallgatható meg teljes egészében:

Komáromi több alkalommal is utalt arra, hogy ő nem fog orosz és kínai vakcinákkal oltani, de végül orvosként ezt nem tehette meg. Később a covishield indiai vakcina ellen is elkezdett uszítani, de azt nem említette meg, hogy annak a hatóanyaga megegyezik a brit-svéd Astrazenecáéval – írja az Origo.

Rónai Sándor DK-s ep-képviselő február 10-én, az európai parlament brüsszeli plenáris ülésén pedig Magyarországgal kapcsolatban azt hazudta, hogy előbb engedélyezte az orosz és a kínai oltóanyag alkalmazását, minthogy a vonatkozó dokumentációt megismerte volna – idézte a lap.

A legtragikusabb természetesen az, amikor valaki meghal, mert elhiszi a baloldal vakcinaellenes kampányát – értékelte a portál.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Demokratikus Koalíció (DK) kistarcsai önkormányzati képviselője, a 71 éves Penz András március 20-án a közösségi oldalán tudatta, hogy pozitív lett a vírustesztje, négy nappal később pedig arról tájékoztatott, hogy az Uzsoki Utcai Kórház koronavírusos betegeket ellátó osztályára került. A koronavírus okozta megbetegedés szövődményeiben Penz András március 26-án meghalt.

Korábbi, március 2-i bejegyzéséből ugyanakkor az is kiderült, hogy ő maga nem volt beoltva, felesége viszont élt a lehetőséggel, és beadatta magának a kínai vakcinát. A Magyar Nemzet információi alapjánPenz András is kapott időpontot a kínai vakcinára, de a DK-s politikus nem élt a lehetőséggel, ráadásképpen ezt megelőzően, a közösségi médiában ő maga is kampányolt a kínai oltóanyag ellen. Január 20-án a Facebookon meg is osztotta a Gyurcsány-párt kínai vakcina alkalmazása ellen indított petícióját, annak aláírására buzdítva ismerőseit.

Később, február 3-án is azt sugallta egy bejegyzésében, hogy gond lehet a keleti vakcinákkal. Penz február 24-én ismételten a DK kínai vakcina ellen indított petícióját népszerűsítette a Facebookon. A politikus korábbi kínai vakcina-ellenes posztjait április elsejére eltávolították a közösségi oldaláról, de ezt megelőzően mi a fenti bejegyzését lementettük – olvasható az Origo összegzésében.