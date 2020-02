Az Egyesült Államok végzett az Arab-félsziget al-Kaidájának vezérével

A műveletet Donald Trump parancsára hajtották végre.

Az Egyesült Államok egy jemeni terrorelhárító műveletben megölte Kászim al-Rajmit, az Arab-félsziget al-Kaidája (AQAP) néven ismert terrorszervezet vezérét – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy a műveletet az ő parancsára hajtották végre.

„Rajmi vezetésével az AQAP lelkiismeretlen erőszakcselekményeket követett el jemeni civilek ellen, és számos támadást próbált meg levezényelni vagy ösztönözni az Egyesült Államok és fegyveres erőink ellen” – mondta Trump egy nyilatkozatban.

„Halála tovább gyengíti az al-Kaida arab-félszigeti és globális mozgalmát, s közelebb visz bennünket ahhoz, hogy felszámoljuk a nemzetbiztonságunkat e csoportok miatt fenyegető veszélyeket” – mondta az amerikai elnök, anélkül, hogy említést tett volna a művelet végrehajtásának részleteiről.

Washington az Oszama bin Laden alapította al-Kaida hálózat legveszélyesebb ágának tartja az AQAP-ot, miután a szervezet több támadást is megpróbált végrehajtani az Egyesült Államok területén.

Rajmi vállalt felelősséget szervezete nevében azért a tavaly decemberi lövöldözésért, amelyben a szaúdi légierő egy amerikai kiképzésen részt vevő katonája egy pisztollyal három embert megölt és többeket megsebesített a floridai Pensacola haditengerészeti bázison. Az elkövetővel a helyszínre kiérkezett rendőrök végeztek.

A fegyveres támadás nyomán felfüggesztették valamennyi szaúd-arábiai pilóta gyakorlati továbbképzését az Egyesült Államokban, és Mark Esper védelmi miniszter utasította a hadsereg vezetőit a katonai támaszpontok biztonsági intézkedéseinek megszigorítására, valamint az Egyesült Államokba továbbképzésre érkező külföldi katonák korábbiaknál alaposabb megvizsgálására. Az amerikai hatóságok januárban hazaküldtek 21 szaúdi katonát, közölve, hogy közösségi médiafiókjaik dzsihadista vagy Amerika-ellenes érzelmekről tanúskodnak, míg mások gyermekpornográfiával voltak kapcsolatban, például internetes chat-roomokon keresztül.

Trump bejelentése megerősítette a Rajmi halálával kapcsolatos korábbi értesüléseket. Jemeni médiumok az elmúlt napokban úgy értesültek, hogy a terrorista vezérrel egy Márib városában végrehajtott dróncsapásban végeztek. Február 1-jén Trump maga is megosztott néhány olyan Twitter-bejegyzést és médiajelentést, amelyek arról szóltak, hogy légicsapásban megölték az Arab-félsziget al-Kaidájának vezérét. Egy jemeni kormányzati tisztségviselő ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, hogy történt egy dróncsapás a jemeni fővárostól, Szanaától mintegy 120 kilométerre keletre fekvő Máribban, de a támadásban nem Rajmi vesztette életét.

Jemenben 2014 augusztusa óta tart a polgárháború az Irán támogatását élvező húszik és a Szaúd-Arábia, valamint más arab országok által támogatott, nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz – a Rijádban tartózkodó Abed Rabbó Manszúr Hádihoz – hű erők között. A felkelők ellen 2015 márciusában lépett hadba a jemeni kormányerőket légierővel segítő arab koalíció.

A polgárháborús harcokban is szerepet vállaló AQAP-ot tavaly nyáron az a vád érte, hogy a szaúdi vezetésű katonai koalíció titkos megállapodásokat köt egyes tagjaival, a terrorcsoport azonban tagadta ezt az állítást. Előzőleg, 2019 februárjában a CNN amerikai hírtelevízió arról számolt be, hogy több szélsőséges iszlamista szervezet, köztük az al-Kaida helyi csoportja is hasznot húzhatott azokból az amerikai gyártmányú fegyverekből, amelyeket Washington Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek adott el a jemeni polgárháború kitörése óta.