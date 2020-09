Ausztrália ötmillió dolláros segélyt nyújt a nemzeti hírügynökségnek

Az AAP jövője bizonytalan azóta, hogy márciusban fő részvényesei, a Rupert Murdoch által alapított News Corporation és a Nine Entertainment sajtócsoport kivonultak mögüle.

Az ausztrál kormány pénteken bejelentette, hogy ötmillió dolláros (több mint 1,1 milliárd forintos) segéllyel támogatja az anyagi nehézségekkel küzdő ausztrál hírügynökséget (AAP).

A kormány úgy döntött, hogy megmenti az egyetlen ausztrál hírügynökséget, mert – ahogy Paul Fletcher ausztrál kommunikációs miniszter fogalmazott – „az újságírás közérdek”.

Fletcher emlékeztetett, hogy a 85 éve működő hírügynökség nélkülözhetetlen szerepet tölt be az ausztrál médiavilágban, miután az országban a hírforrások többségét néhány sajtócsoport tartja kezében. A tárcavezető hozzátette: az AAP azért is kiemelten fontos, mert a regionális hírekről is beszámol.

A koronavírus-világjárvány példátlan nehézséghez vezetett az ausztrál médiában – mutatott rá Fletcher. A miniszter hozzátette: meredeken zuhantak a reklámbevételek, ami miatt számos sajtóorgánum működése veszélybe került.

A 85 éve alapított ausztrál országos hírügynökség márciusban majdnem megszűnt, mert drasztikusan csökkent az előfizetők száma, és úgy ítélték meg, kicsi már az igény a hírügynökség szolgáltatásaira, mivel a portálok híreihez ingyen hozzájutnak az emberek. Az AAP igazgatótanácsa hivatalosan be is jelentette a bezárást, de végül – a média sokszínűségének megőrzése érdekében – egy jótékony célú befektetői konzorcium júniusban megvásárolta a hírügynökséget.

Az AAP szeptember elején adománygyűjtő kampányt indított a közösségi médiában a működéséhez szükséges összeg, 500 ezer ausztrál dollár (110 millió forint) előteremtésére. Számos nagy nevű helyi újságíró és televíziós műsorvezető támogatásáról biztosította a hírügynökséget, és felkarolta a kampányt.

Az ausztrál hírügynökséget Keith Murdoch újságíró-üzletember, a később a News Corporation médiavállalatot megalapító Rupert Murdoch médiamágnás apja hozta létre 1935-ben. A megszűnés márciusi bejelentése előtt az AAP-nek még több mint 180 munkatársa volt, és tudósítói irodát tartott fenn Ausztrália nyolc államában és territóriumában, illetve Új-Zélandon, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is. Mára az újságírók száma 85-re csökkent.