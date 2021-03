Átértékelik a brit történelmet – a nagyság múlandó

Nagy-Britanniában évszázadokig nem volt divat a névváltoztatás. A Black Lives Matter ezt is megváltoztatta.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

Magyarországon – és Kelet-Közép-Európa több más államában is – az elmúlt száz évben számtalan utca, intézmény, sőt egész város nevét változtatták meg, akár többször is. Ezek a névváltoztatások többnyire háborúk, forradalmak vagy rendszerváltások után következtek be, így leginkább egy-egy nagy átalakulás kísérő jelenségei voltak. Ezzel szemben az Egyesült Királyság az állandóság és a folyamatosság megtestesítője, ahol ma is királyság az államforma, a törvényhozásban aktívan részt vesz a Lordok Háza, és London belvárosában egy ’30-as években kiadott térképpel is biztosan tájékozódhatunk – írja a Magyar Nemzet.