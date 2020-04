Álhírek középpontjába került a koronavírus-törvény és a gazdaságvédelem

„Benned volt valami, valami nagy kincs, mely sok emberből kiveszett, vagy egyáltalán nincs. Az a nyugodtság, jóság, szeretet, meghittség, és a feltétel nélküli őszinteség, ami felénk irányult. Most pedig csend, zavartság és óriási üresség, ami hiányodban ránk hárult. Vigyél magaddal minél több szép emléket, mit együtt éltünk meg, a történéseket.” RÉGER FRIGYESNÉ szül. Somogyi Ilona életének 74. évében csendesen elaludt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 30-án 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában, szűk családi körben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja

„Csak az hal meg, akit elfelednek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, fiam, testvérem és rokonunk, MAJOR IMRE SÁNDOR csornai lakos életének 60. évében elhunyt. Temetéséről későbbi időpontban intézkedünk. Gyászoló család

„Jézus mondta: aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósunk és testvérem, KUSLICS JÁNOSNÉ szül. Tóth Erzsébet védőnő 2020. április 27. napján, életének 85. évében csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2020. április 30. napján, csütörtökön 15 órakor - családi körben - veszünk búcsút a petőházi temetőben. Az elhunyt kívánsága szerint a virágokra szánt összeget a Petőházi Egyházközség 59500344-10002120 számú bankszámlájára kérjük eljuttatni, amelyet - kérésének eleget téve - a petőházi templom díszítésére ajánlunk fel. Erre irányuló szándékát, kérjük, a megjegyzés rovatban feltüntetni. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik velünk együttéreznek, érte egy imát mondanak. DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL! Gyászoló család

„Nem így gondoltam, nem így akartam, szerettem volna még élni, de a halál közbeszólt, el kellett menni. Emlékezz rám, család, rokon, barát, add meg a könnyet, de élj és szeress tovább. A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, az égből is vigyázok, gondolok reátok.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesapánk, Drága Gyermekünk, Testvérem, Szerető Párom, Sógorom, Keresztapám és Rokonunk, NOVÁK PÉTER életének 52. évében örökre megpihent. Temetése szűk családi körben történik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósom, testvérem és rokonunk, JAGADICS PÉTERNÉ szül. Csiszár Matild 88 éves korában rövid betegség után, csendesen elhunyt. Temetése 2020. április 30-án, csütörtökön 13.30 órakor lesz az agyagosszergényi temetőben. A járványra való tekintettel, szűk családi körben búcsúztatjuk. Gyászoló család

„Úgy volt Ő jó, ahogy volt; ahogy élt, hitt és remélt, ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt Ő jó, ahogy volt; bárcsak volna, bárcsak lenne még!” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy fiunk, párom, testvérünk, sógorunk, nagybátyánk és rokonunk, KÓCZIÁN PÉTER életének 51. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. április 30-án, csütörtökön 16 órakor lesz a dunaszegi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamánk, ükmamánk, testvérem és rokonunk, VERŐ GYÖRGYNÉ életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. május 4-én, hétfőn 15 órakor lesz a börcsi temetőben, szűk családi körben. Gyászoló család

„Öleljen át a csend s a végtelen szeretet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamám, Anyósom, Testvérünk és Rokonunk, LAKNER ZOLTÁNNÉ Szabó Klára Anna életének 71. évében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei

NÉMETH IMRE halálának 8. évfordulójára. Istenem, súgd meg halkan, lágyan szólj hozzám, hogy ne zavarjam, álmomban keressen meg minket, még egyszer had lássuk, had öleljük. Nem szólunk róla, mélyen gyötör a bánat, csak had lássuk még egyszer drága Édesapámat. Had legyen nekünk ez a legszebb álmunk, súgjuk meg neki halkan, minden nap várjuk. Bánatos felesége, fia és öccse Laci

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédink, Anyósunk és Rokonunk, TURCSA IMRÉNÉ Pintér Erzsébet életének 85. évében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban velünk éreznek. Szerető Családja

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. (Juhász Gyula) Megrendülten tudatjuk, hogy KOVÁCS LAJOS a KÜHNE Mezőgazdaségi Gépgyár Zrt. festőüzemének vezetője, gyárunk elmúlt évtizedekben végbement fejlődésének meghatározó személyisége, közkedvelt kollégánk életének 65. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét - amely a Kühne történetének része - örökké megőrizzük. Társaságunk az elhunytat saját halottjának tekinti. Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet. A csend ölel át és a szeretet, isten veletek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÁRÓKA ILONA hosszan tartó szenvedés után, életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. április 30-án 14 órakor lesz a mórichidai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiam, testvérem, sógorom és nagybácsink, SZALAI CSABA életének 45. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 28-án, kedden 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi régi köztemetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk ifj. SÁGI ISTVÁN tragikus halálának 13. évfordulóján. Telnek napok és évek, de nem hoznak vissza Téged. Tudjuk a volt, lett volna hasztalan szavak. Ma sem jön, holnap sem ez örökké így marad. Örökké szerető szüleid, testvéred és családja

Fájó szívvel emlékezünk, CZINGER BERNADETT halálának 18. évfordulójára Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha, érezzük, hogy itt vagy velünk. Ha felnézünk az égre egy csillag mindig fényesebben ragyog nekünk a földre. Szerető szüleid és testvéreid