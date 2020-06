A Vöröskereszt és a magyar kormány hasonlóan kezelte a világjárványt (videó)

Szijjártó Péter és Peter Mauer egyetértettek abban, hogy a koronavírusnak nemcsak egészségügyi, de gazdasági hatásai is vannak, amelyeket kifejezetten súlyosak lehetnek azon térségekben, amelyek eddig is a legtöbb biztonsági kockázatot jelentettét Európa számára.

A Nemzetközi Vöröskereszt elnökével egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, s egyetértettek abban, hogy fenn kell tartani az óvatosságot és az elővigyázatosságot, mert sok országban a közeli jövőben is tovább fog nőni a koronavírus-fertőzöttség szintje.

A miniszter a Peter Mauerrel folytatott csütörtöki videokonferenciája után az MTI-nek elmondta, megállapították, hogy a Vöröskereszt és a magyar kormány megközelítése a világjárvány kezelésében több ponton is hasonló.

„Egyetértettünk abban is, hogy a koronavírusnak nemcsak egészségügyi, de gazdasági hatásai is vannak, amelyeket szintén kezelni kell. A munkahelyek elvesztésével járó társadalmi hatások kifejezetten súlyosak lehetnek azon térségekben, amelyek eddig is a legtöbb biztonsági kockázatot jelentettét Európa számára” – közölte a miniszter.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a koronavírus-járvány nyomán előállt helyzetben könnyen terjedhetnek szélsőséges ideológiák, súlyosabbá válhat a terrorfenyegetés, mindezek pedig újabb migrációs hullámok elindulásához vezethetnek.

Hozzátette, ez a helyzet megerősíti azt a magyar álláspontot, mely szerint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell Európába hozni.

„Ezért a három kontinensen állomásozó 919 magyar békefenntartó tovább végzi a munkáját a destabilizált területeken, emellett pedig nemzeti és visegrádi keretben is folytatjuk afrikai partnereink támogatását a válságos helyzetek kezelésében” – fogalmazott Szijjártó Péter.