A remény éve jön Európában

Több Európai Unión kívüli országban, például Nagy-Britanniában és Svájcban már korábban beadták az első koronavírus elleni oltásokat, az unió tagországai számára azonban egységesen a december 27-i, vasárnapi dátumot tűzték ki erre.

Nem mindenhol várták meg a hét utolsó napját – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

Németország: kétharmados többség

A 101 éves Edith Kwoizalla, a halberstadti idősotthon egyik lakója volt az első német állampolgár, aki szombaton megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Az Európai Unió terveivel ellentétben Németországban már szombaton megkezdték az oltások beadását, egy idősotthon igazgatója szerint egy nap várakozás is sokat jelent a világjárvány elleni küzdelemben. A német BioNTech és az amerikai Pfizer által kifejlesztett vakcinákat speciális tárolódobozokban, mínusz 70 Celsius-fokos hőmérsékleten szállították, melyekkel a 80 év feletti időseket és az egészségügyi dolgozókat oltották be először. Jens Spahn egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy év végéig mintegy 1,3 millió oltóanyagot várnak még, március végéig pedig több mint 10 millió adag vakcina érkezhet, mely 5-5,6 millió ember számára lenne elegendő. A YouGov felmérése szerint a 83 millió lakost számláló ország csaknem kétharmada oltatná be magát a koronavírus ellen.

Franciaország: sok a szkeptikus

Franciaországban is beadták az első oltásokat vasárnap délelőtt Sevran városában. Az első beoltottak között volt a 78 éves, Mauricette nevű asszony, valamint a 65 éves Jean-Jacques Monsuez orvos, sokan azonban aggodalmukat fejezték ki az oltási kampánnyal kapcsolatban. Sajtóhírek szerint több francia állampolgár úgy gondolja, hogy a koronavírus elleni vakcinákat túl gyorsan fejlesztették ki és akár olyan mellékhatásai is lehetnek, melyek csak évek múlva jelennek meg. A Le Journal du Dimanche hetilap által készített decemberi felmérés szerint az emberek csupán 41 százaléka oltatná be magát.

A kormány felhívta a figyelmet arra, hogy az oltás nem kötelező,

de a politikusok azt remélik, az orvosok meg tudják győzni a lakosság nagy részét, hogy minél többen oltassák be magukat. A kormány reményei szerint nyárig a 67 milliós lakosságból legalább 27 millió személy kapja meg az oltást.

Olaszország: másfél ezer központ

Olaszországban szintén az idősek és az egészségügyi dolgozók beoltásával kezdték meg az oltási kampányt, a 29 éves ápolónő, Claudia Alivernini kapta meg az első oltást Rómában vasárnap reggel. A kormány terve szerint a következő turnusban a 80 év feletti időseket oltanák be, majd a 60 és 70 év közöttieket, valamint a krónikus betegségben szenvedőket, őket pedig az oktatási intézmények és a börtönök dolgozói, illetve a rendőrségi alkalmazottak követnék. Szombat este közel tízezer adag BioNTech-Pfizer oltóanyag érkezett a Salvo D’Acquisto katonai bázisra, jövő héttől pedig további 470 ezer adagot várnak. A következő évben mintegy 105 millió vakcina érkezhet, 2022-ben pedig további százmillió oltóanyag érkezését várják. A kormány összesen 300 oltási központot tervez felállítani országszerte, azonban amint megkezdődik az oltások tömeges beadása, sajtóhírek szerint 1500-ra növelik a létesítmények számát.

Spanyolország: bőven lesz vakcina

Los Olmos városának idősotthonában kapta meg az első oltást a 96 éves Araceli Hidalgo vasárnap reggel, valamint az intézmény egyik segédápolója, a 48 éves Mónica Tapias. Az oltási kampányt azért ebben az idősotthonban kezdték meg, mert a Pfizer gyógyszercég azon raktárához van közel, ahová az oltóanyagokat szállították Belgiumból. A spanyol kormány tervei szerint júniusig mintegy 20 millió személyt oltanának be, első körben az idősotthonok lakóit és gondozóikat, valamint az egészségügyi dolgozókat. Az uniós megállapodások értelmében a dél-európai állam 140 millió adag oltóanyagot kapna, ami mintegy 70 millió ember számára elegendő. Az egészségügyi miniszter korábbi közleménye szerint a megmaradt vakcinákat azon közeli országokba juttatnák el, ahol szükség lehet rájuk.

Ausztria: közeledés a normalitás felé

Ausztriában a 80 és 93 év közötti idősek körében kezdték meg a koronavírus elleni oltások beadását az ország hét tartományában. Az elsők között kapta meg a vakcinát egy Covid-osztály vezetője, valamint egy 84 éves asszony, aki önként jelentkezett, hogy minél előbb láthassa családtagjait.

„A vakcina a világjárvány elleni győzelem kezdetét jelenti.

Minden újabb oltóanyag beadásával lépésről lépésre egyre közeledünk a normalitás felé” – mondta Sebastian Kurz kancellár. Szombaton Ausztriába hozzávetőleg tízezer adag oltóanyag érkezett, amit egyenlően osztanak el a tartományok között. Januártól márciusig három részletben további egymillió adag oltóanyag érkezik.

Csehország: Babiš példát mutat

Andrej Babiš cseh miniszterelnököt és a 95 éves Emilie Repikovát, második világháborús veteránt oltották be elsőként vasárnap a Prágában működő központi katonai kórházban a koronavírus elleni vakcinával. Habár a kormányfő egy korábbi betegsége miatt vonakodott az oltástól, úgy gondolja, példát kell mutatnia a lakosságnak. A nap folyamán a főváros négy kórháza mellett az ország második legnagyobb városában, Brno két kórházában is megkezdték az eddig megérkezett közel tízezer oltóanyag beadását. Babiš elmondta, hogy még mintegy 16 millió oltóanyagot várnak, így a 11 milliós országban akár kilencmillió lakos is megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást. Az orvosoknak és más egészségügyi dolgozóknak, valamint időseknek adják be az oltást először, majd tavasszal kerülhet sor a csehek többségére. Februárban továbbá egy online regisztrációs rendszer elindítását is napirendre tűzte a kormány.

Lengyelország: januári nagyüzem

Egy varsói kórházban adták be az első oltásokat Lengyelországban. Alicja Jakubowska főnővér volt az első, aki megkapta, őt olyan egészségügyi dolgozók követték, akik a koronavírus-fertőzöttek kezelésében vesznek részt. A hétvége folyamán mintegy tízezer adag oltóanyagot osztottak szét 72 kórházban, amelyeket az idősek mellett elsőként kapnak meg az orvosok, a szociális munkások és a tanárok. A nagyobb, csoportos oltások megkezdését január második felére tervezik, ehhez kapcsolódóan pedig egy segélyvonal is elérhető lesz, ahol bárki tud regisztrálni. Mateusz Morawiecki miniszterelnök elmondta, hogy január végéig 1,5 millió vakcinát kap az ország, és 2021-ben akár visszatér minden a megszokott kerékvágásba. Sajtóhírek szerint ezen a héten 300 ezer adag oltóanyag érkezik az országba, januártól pedig minden héten további 300 ezer vakcinát szállítanak a lengyeleknek.

Szlovákia: háromfordulós program

Szlovákiában a 60 éves Vladimír Krčméry infektológus kapta meg az első koronavírus elleni oltást szombat este a nyitrai kórházban azt követően, hogy aznap mintegy tízezer adag vakcina érkezett az országba. Krčméry mellett több olyan szakértőt is beoltottak, akik a világjárvány megindulása óta segítették a kormány munkáját a koronavírus elleni küzdelemben. Vasárnap délelőtt pedig már további három kórházban, Pozsonyban, Besztercebányán és Kassán is megkezdték az oltások beadását. A szlovák kormány háromfordulós oltási programot dolgozott ki, amelyben

a teljes lakosság több mint felét tervezik beoltani.

Sajtóhírek szerint az első turnusban az egészségügyi dolgozók, az orvostanhallgatók, a szociális munkások, a 65 év felettiek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

A britek újabb oltóanyagot hagyhatnak jóvá Nagy-Britanniában már a hónap elején megkezdték a koronavírus elleni oltások beadását, a hatóságok jelenleg egy újabb oltóanyag, az Oxford-AstraZeneca vakcina jóváhagyását tervezik. Sajtóhírek szerint amennyiben ez megtörténik, január 4-től olthatják be a lakosságot a brit–svéd konzorcium által kifejlesztett oltóanyaggal. A kormány mintegy százmillió adag vakcinát rendelt a gyógyszergyártó cégtől, melyből a tervek szerint március végére negyvenmilliót gyártanak le. Habár korábban felmerültek olyan aggályok, hogy az Oxford-AstraZeneca oltóanyaga nem olyan hatékony, mint a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinái, a gyógyszeripari vállalat úgy véli, hogy a koronavírus újonnan felfedezett mutációja ellen és a betegség súlyos szövődményei ellen is védelmet biztosít az általuk kifejlesztett oltóanyag. A The Sun napilap értesülései szerint jövő hét végén kezdik meg nagyobb ütemben a lakosság beoltását a szigetországban, a következő két hétben mintegy kétmillió állampolgárt szeretnének beoltani.

Borítókép: egészségügyi dolgozók mutatják az oltás helyét, miután megkapták a koronavírus elleni vakcinát a lengyel belügyminisztérium kórházában Varsóban 2020. december 28-án