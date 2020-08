A Nemzeti Jogvédő Szolgálat szerint nem követett el bűncselekményt Novák Előd

Nem az követ el bűncselekményt, aki leveszi, hanem az, aki középületre kirakja a szivárványos zászlót – közölték a jogvédők.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) álláspontja szerint nem valósított meg sem bűncselekményt, sem szabálysértést a Mi Hazánk Mozgalom akciója, amelynek során Novák Előd alelnök társaival együtt augusztus 16-án erőszakmentesen eltávolította a budapesti Városháza homlokzatáról a szivárványos zászlót és azt egy környékbeli kukába dobta.

A levétel nem rendbontás, hanem egy olyan jelképes jog- és értékvédő tett volt, amely nem eltulajdonítási célzattal történt, tehát nem is tényállásszerű. Erre figyelemmel a rendőri elfogás és előállítás is törvénytelen volt. A cselekményről készült felvétel bizonyítja, hogy vélemény-nyilvánítási szabadságukkal éltek. Így kívántak tiltakozni az Alaptörvény által is védett keresztény-nemzeti értékeinket és a közrendet egyre agresszívabban, gyökerében támadó, gyermekekre és fiatalkorúakra különösen veszélyes LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszexuális stb.) mozgalom térnyerési törekvései ellen.

A balliberális városvezetés e kártékony és kihívóan közösségellenes mozgalom szimbólumát a patinás önkormányzati középületünkrea fővárosi polgárok normalitáspárti többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sértő módon, megbotránkozást kiváltva és a helyi közakarat ellenében helyeztette ki. Ezzel minimum a garázdaság szabálysértését követték el – közölte az NJSZ.