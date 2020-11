A MOK majdnem minden javaslatát befogadta a kormány

Az új szolgálati jogviszony körül felmerült maradék kételyt is eloszlatja a belügyminiszter pénteki levele, melyben biztosítja arról a parlamenti pártok frakcióvezetőit és a MOK elnökét, hogy minden további javaslatot is elfogad, ezzel rendezve a háziorvosok helyzetét és a kirendelés szabályait.

A belügyminiszter levele szerint a november 17-én lefolytatott tárgyalások alapján a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) azon javaslatát, hogy „békeidőben” maximum 44 napra lehessen elvezényelni az orvosokat, illetve azokban a családokban, ahol két orvos szülő van, és 16 év alatti gyermeket nevelnek, csak egyiküket lehet munkavégzésre máshova átirányítani – írja a Magyar Nemzet.

Osztotta a kormány azt a javaslatot is, hogy az alapellátásban polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatottak számára is „érzékelhető jövedelemnövekedést kell biztosítani”.

Ez biztosíték lehet a háziorvosoknak is, akik között számos dezinformáció keringett a helyzetüket illetően az új rendszerben.

Az összeférhetetlenségi szabályokból azonban nem enged a kormány, hiszen ezek a köz- és magánegészségügy szétválasztásának alapfeltételei.

A kormány a megadott határidőkből is az észszerűség elve mentén enged a járványhelyzet végéig, de az emelt bérek már január 1-jétől érvényesek lesznek az eredeti tervek szerint.

„Úgy tűnik, a tárgyalások ha nem is voltak egyszerűek, de eredményesek voltak. A várható változások első olvasatban: kirendelés a törvényben levő 2 x 1 év nem a kiküldött tervezetben levő 100 napra, hanem a MOK által kért (MT-kompatibilis) 44 napra csökken! 16 év alatti gyermek esetén csak az egyik szülő rendelhető ki. Az alapellátásban „érzékelhető szintű” jövedelemnövekedés kell a vállalkozóknak is (ez az a 71 milliárd, és ugye a levél nem azonos szintűről, hanem érzékelhetőről beszél), az összeférhetetlenségi szabályok zömmel maradnak (ezek szerint nem tolódik ki 2023-ra). Bér és hatálybalépés: a munkaszerződés-tervezetet csak a veszélyhelyzet elmúlása után kell elkészíteni, átadni a dolgozóknak, ennek megfelelően kitolódik az aláírás határideje is (ez jó eséllyel 2021. június környéke lesz). A bér ettől függetlenül már 2021. januártól érvényes, várhatóan a közalkalmazottakra.

Azt gondolom, hogy elég hatékonyak és eredményesek voltunk, egyedül az összeférhetetlenségi szabályok nem enyhültek.

A többi a MOK kompromisszumos javaslatai szellemében változik” – írta Kincses Gyula, a MOK elnöke a legnagyobb közösségi oldalon.

