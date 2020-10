A magyar tudósok komoly presztízst vívnak ki maguknak

A magyar tudományos közegben sosem látott összefogás indult a járványhelyzet kezelése érdekében – mondta Bódis József államtitkár.

A koronavírus-járvány a napnál világosabbá tette, hogy számos területen sok jó tudósunk van, akik gyakorlatban hasznosuló eredményeikkel komoly presztízst vívnak ki maguknak a világban – hangsúlyozta a Magyar Nemzet pénteki számában Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

A lapnak adott interjújában kifejtette azt is, hogy az egyetemek a modellváltással olyan anyagi lehetőséget és mozgásteret kaptak, amilyennel korábban sosem rendelkeztek, ezen kívül a hazai gyártású remdesivir több száz beteg kezeléséhez elegendő.

Bódis József kitért arra is, hogy a magyar tudományos közegben sosem látott összefogás indult az év elején, már márciusban mintegy húsz projektbe kezdtek bele a járványhelyzet kezelése érdekében. Az innovációs tárca első körben hárommilliárd forintot különített el a koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztési feladatokra. A támogatott kezdeményezések között van vakcina-, gyógyszer-, lélegeztetőgép-fejlesztés, maszkgyártással, fertőtlenítéssel kapcsolatos projektek, sőt a vírus kimutatását célzó módszertani fejlesztések is.

Hangsúlyozta: kritikus fontosságú, hogy amit tudnak, Magyarországon található anyagokból, eszközök, szaktudás segítségével – és lehetőleg saját fejlesztéssel – maguk állítsanak elő, álljanak be az önellátásra.

Az államtitkár jelezte azt is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) finanszírozásával megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően a nemzetközi gyakorlatban bevált gyógyszerek közül már kétféle is használható a magyar betegek megmentésére. Az egyik ilyen favipiravir hatóanyagú. Ez a szer az influenza kezelésében hatékony, ugyanakkor Japánban a koronavírusos betegeknél is eredménnyel alkalmazták, elsősorban az enyhébb lefolyású fertőzések esetében. A másik a remdesivir, amely tudományos publikációk alapján a középsúlyos és a súlyos esetekben rendkívül hatékony.

Bódis József elmondta azt is, hogy három különböző lélegeztetőgép-fejlesztési projekt fut jelenleg, ezek bizonyos elemeire külön-külön is lehet szabadalmat, jogvédelmet kérni. A biztonságos ellátás addig is megoldható az importból származó készülékekkel. Hozzátette: úgy látják, hogy a hazai fejlesztésű és gyártású gépek nemcsak Magyarországon hasznosulhatnak, képességeik alapján nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak majd. Az önellátás feltételeinek megteremtésén túl fontos elvárás, hogy a magyar termékek a hazai egészségipart is exportképes produktumokkal gazdagítsák.