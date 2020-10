Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter posztolt szombat reggel a Facebookon egy videót arról, hogy október 23-a alkalmából a magyar trikolórba öltözött a Niagara vízesés a magyar szabadságharcosok emlékére.

A világításért felelős fényeket Palkovics Valár torontói főkonzul kapcsolta fel a kanadai oldalon, ezt követően pedig arról beszélt: a nemzeti összetartozás évében, a nemzeti ünnepünk napján így tisztelgünk 1956 hősei előtt. Így emlékezünk meg azon – több mint harmincezer – honfitársunkról, akik a forradalom leverését követően elhagyni kényszerültek hazájukat és itt Kanadában találtak új otthonra.

Amazing, I was privileged to turn on the lights as first #Hungarian and illuminate the #Niagara Falls in Hungarian national colors🔴⚪🟢

Historic moment. #Hungary #1956 #NationalDay. Respect to the heros pic.twitter.com/uynQ08mi0O

