A libanoni államfőnél járt a Japánból elszökött Nissan-vezér

Carlos Ghosn szökését egy biztonsági magáncég szervezte meg.

A Japánból elszökött Nissan-vezért, Carlos Ghosnt Libanonban fogadta az államfő

– közölte szerdán a Japánban pénzügyi visszaélésekkel vádolt üzletemberhez közelálló két forrás.

A libanoni állampolgársággal is rendelkező Ghosn a hét elején közleményben jelentette be, hogy Libanonban van, de arról nem árult el semmit, hogy miként került oda. Azóta sem közölt semmit.

A két forrás megerősítette a japán sajtó értesülését, hogy Ghosn egy magánrepülőgépen jutott ki Japánból, Törökországba repült, majd onnan Libanonba utazott tovább. A nyilatkozók elmondták azt is, hogy a szökést egy biztonsági magáncég szervezte meg. Egy zenekar Ghosn tokiói lakására ment, látszólag azért, hogy játsszon a karácsonyi partiján. Később az üzletembert egy hangszertokban kicsempészték a lakásból, ahol házi őrizetét töltötte. Ghosnt Libanonban szívélyesen fogadta Michel Aoun államfő, akinek megköszönte az országától kapott támogatást – tették hozzá a névtelen nyilatkozók.

A bejrúti elnöki hivatal sajtósa tagadta, hogy az államfő találkozott volna Ghosnnal. Tisztségviselők a Reuters hírügynökség szerint azt mondták, hogy Ghosn francia útlevéllel, legálisan lépett be az országba, noha francia, libanoni és brazil útlevele is Japánban maradt, az ügyvédjeinél. Korábbi jelentések még arról szóltak, hogy francia útlevéllel és valamilyen libanoni okmánnyal lépett be az arab országba.

Az NHK japán televízió csütörtökön arról számolt be, hogy a 65 éves üzletembernek két francia útlevele is volt.

Az AFP francia hírügynökségnek egy, az ügyet jól ismerő illetékes megerősítette, hogy Ghosnnak két francia úti okmánya volt, az egyiket egy titkos kóddal zárható kis táskában vagy dobozban mindig magánál tartotta, amelynek a kódja az ügyvédeinél is letétben volt. Egy bíróság kivételes jelleggel engedélyezte, hogy a táskát magánál tartsa. Ebbe az útlevélbe volt beütve a rövid távú japán tartózkodásra feljogosító vízum, így az az országon belüli utazásaihoz is kellett.

Ghosn, aki ellen négyszer emeltek vádat, és 2019 áprilisában óvadék ellenében kiengedték az őrizetből, bizonyos feltételek mellett Japánon belül viszonylag szabadon mozoghatott.

Ellenőrzés esetén először értesítenie kellett azt az ügyvédet, akinél a kód volt. Neki a helyszínre kellett mennie, telefonon nem adhatta meg a kódot a rendőröknek – közölte a nevének elhallgatását kérő forrás. Hozzátette: ezek a rendelkezések valamennyi feltételesen szabadlábra helyezett emberre vonatkoznak.

A japán hatóságoknak azonban nem áll a rendelkezésükre olyan számítógépes adat, amely szerint az egyébként könnyen felismerhető Carlos Ghosn megjelent volna bármelyik japán repülőtéren útlevél-ellenőrzésen. Az NHK szerint így azzal is gyanúsítják, hogy „törvényellenesen” (más néven vagy az útlevél-ellenőrzést kikerülve) jutott ki Japánból.

Törökországba érkezésekor viszont ezt a második útlevelet használhatta, mielőtt továbbutazott Libanonba. A gyanú szerint Ghosn egy magánrepülőt kölcsönzött az oszakai Kanszai repülőtéren, és az a gép szállt fel december 29-én éjjel isztambuli úti céllal.

Stephen Givens jogász, a japán jog szakértője szerint az eddig ártatlanságát hangoztató Ghosn szökésével egyértelműen bűncselekményt követett el, így már soha nem térhet vissza Japánba úgy, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia.

A japán hatóságok egy bírósági döntés nyomán lefoglalhatják azt az 1,5 milliárd jent (mintegy négymilliárd forintot), amelyet az üzletember óvadékként helyezett letétbe.

Japán ügyészek csütörtökön házkutatást rendeltek el Ghosn tokiói házában. Az akcióról a japán média jelentett fotókkal illusztrált beszámolókban, a tokiói ügyészség és a rendőrség azonban nem nyilatkozott róla.

Isztambulban a török belügyminisztérium vizsgálatot indított Ghosn átutazása ügyében, és a török hatóságok hét embert, köztük négy pilótát őrizetbe vettek – közölte az NTV török műsorközlő.

Agnes Pannier-Runacher francia gazdasági államtitkár csütörtökön közölte, hogy Carlos Ghosnt nem adják ki Japánnak, ha Franciaországba utazik, mert Párizs sohasem adja ki az állampolgárait

– jelentette csütörtökön a BFM francia hírtelevízió.

Carlos Ghosnt először 2018 novemberében vették őrizetbe, később szabadon engedték, majd ismét őrizetbe vették. A vád szerint saját anyagi veszteségeit a Nissannal fizettette ki, valamint a cégnek szóló külföldi utalásokat irányított át saját számláira.

Libanonba érkezését bejelentő közleményében arra hivatkozott, hogy azért menekült el Japánból, mert a japán igazságszolgáltatás szerinte elfogult, eleve bűnösnek tekintették és túszul ejtették őt, alapvető emberi jogait semmibe véve.

Az Interpol nemzetközi rendőri szervezet elfogatóparancsot adott ki ellene, amelyet csütörtökön Bejrútban megkaptak az illetékes belügyi hatóságok, és továbbították a bíróságnak.

Intézkedés egyelőre nem történt.

