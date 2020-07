A kurd-török zavargások után továbbra is feszült a hangulat Bécsben (videó)

Halálosan megfenyegették Karl Nehammer osztrák belügyminisztert és Susanne Raab integrációs minisztert a bécsi zavargásokat követően. Az indulatokat feltehetően az váltotta ki, hogy mindketten felléptek a török nacionalisták ellen. A tárcavezetőket éjféltől rendőri védelem alá helyezik.

Az osztrák fővárosban egy hete szabadultak el az indulatok, amikor a kurdok által szervezett tüntetés résztvevőire szélsőséges törökök támadtak.

Rohamrendőrök nyomulnak a tömegbe az osztrák főváros utcáján. Ezek a felvételek egy héttel ezelőtt készültek, amikor zavargások törtek ki a kurdok által szervezett demonstráción. A megmozdulással a tüntetők a nőkkel szembeni erőszakra akarták felhívni a figyelmet, ám felvonulásukat hamar megzavarták a tiltakozókra támadó szélsőséges török csoportok.

A rendbontók „Allahu akbar” kiáltásokkal támadtak a kurd aktivistákra, majd a kiérkező rendőrökre is.

Az összecsapások Bécs 10. kerületében történtek, ahol elsősorban migrációs hátterű emberek laknak. A bevándorlók aránya az osztrák fővárosban átlagosan 27%-ra tehető, itt azonban jóval magasabb ez a szám.

A Hír Tv Híradója felkereste a hírhedt negyedet, a stábnak egy kint élő magyar hölgy arról számolt be, hogy a zavargások óta folyamatos a rendőri jelenlét a kerületben.

A lakosok félelmét jól illusztrálja az is, hogy amikor a tévéstáb megkérdezte őket a témával kapcsolatban, sokan nem akartak nyilatkozni.

Diplomáciai körökben is pattanásig feszült a hangulat

Az osztrák kancellár vasárnap bekérette a török nagykövetet hivatalába. Sebastian Kurz elmondása szerint ugyanis a zavargások után a török elnök azzal vádaskodott, hogy az osztrák rendőrök aránytalan erőszakot alkalmaztak a török állampolgárok ellen.

Az osztrák kancellár közösségi oldalára feltöltött videóban köszönte meg a rendőrség munkáját.

Nem toleráljuk azt, hogy Törökországból Bécsbe exportálják a konfliktusokat, amelyek az itteni utcákra begyűrűznek. Sem az állampolgárokat, sem a hatóság embereit nem tehetjük ki ilyesminek. Éppen ezért zéro toleranciát hirdetünk ezek ellen az erőszakszervezetek ellen, és a továbbiakban is tartjuk magunkat az eddig hirdetett migrációs politikánkhoz, mert a most tapasztalt zavargások egy elhibázott integráció és azon problémák következményei, amelyek a korlátlan migrációból fakadnak

– mondta az osztrák kancellár

A török nacionalisták ellen felemelte a hangját az osztrák belügy- illetve integrációs miniszter is. Nem sokkal később a közösségi médián keresztül halálosan megfenyegették őket. A két tárcavezetőt most rendőri védelem alá helyezték. A belügyminiszter úgy nyilatkozott: nem hagyják megfélemlíteni magukat. Továbbra is határozottan fellépnek a radikális politikai iszlám ellen.