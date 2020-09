A kormánypártok továbbra is érdemi választ várnak a baloldal szerencsi jelöltjétől

Bíró Lászlóról az elmúlt napokban több vállalhatatlan megnyilvánulás került napvilágra vállalkozói múltjával kapcsolatban.

A Fidesz és a KDNP továbbra is érdemi válaszokat vár a baloldal szerencsi jelöltjétől – mondta Nacsa Lőrinc, a kisebbik kormánypárt frakciószóvivője szerdán Budapesten.

A kereszténydemokrata politikus emlékeztetett, hogy a szerencsi időközi választás baloldali jelöltjéről az elmúlt napokban több vállalhatatlan megnyilvánulás került napvilágra vállalkozói múltjával kapcsolatban.

A Fidesz-KDNP ezekben kérdésekben továbbra is érdemi válaszokat vár. A baloldal és jelöltjük, Bíró László ugyanis érdemben nem válaszolt a kisemmizett dolgozók és a fegyverrel fenyegetőzéssel kapcsolatos kérdésekre, csak pert helyezett kilátásba – közölte.

Nacsa Lőrinc szerint ugyanakkor most új helyzet állt elő, hiszen a sajtóban is megjelent, hogy több irat igazolja, hogy Bíró László visszatartotta alkalmazottai bérét. Bérgarancia–biztos kijelöléséről írnak, és több hivatalos dokumentumra is hivatkoznak, amelyek rögzíti az elmaradt bérek összegét

Bíró Lászlónak tehát érdemi válaszokat kell adnia, hiszen az érintettek nyilatkozatai és a sajtóban említett dokumentumok egész más megvilágításba helyezik a történetet – jelentette ki a frakciószóvivő a kormánypártok nevében.

Ezért azt kérdezik Bíró Lászlótól, hogy hány embert érintett a bérek visszatartása. Hány embert nem fizetett ki a rossz cégvezetése következtében? Arra is kíváncsiak, hány család megélhetése került emiatt veszélybe, illetve mennyi pénzről van összesen szó.

„Elég a lapításból, elég a sunnyogásból, egyenes válaszokat szeretnénk Bíró Lászlótól és az őt jelölő baloldali pártoktól” – jelentette ki Nacsa Lőrinc.

A kormánypárti politikus kérdésre az európai Szuperkupa-döntő nézők előtt tervezett megrendezéséről és arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és UEFA döntése értelmében 500 magyar egészségügyi dolgozó kap meghívást a mérkőzésre, azt mondta: folyik az egyeztetés a magyar járványügyi szakemberek, az operatív törzs, a kormány és az UEFA szakemberei között.

Látják, hogy a vírushelyzet napról-napra változik, ezért a döntések is folyamatosan változhatnak. Nincs lezárt kérdés, még semmi sem biztos – hangsúlyozta.

Nacsa Lőrincet kérdezték arról is, hogy a zenészek megsegítését célzó raktárkoncertekre szánt támogatások egy részét rendezvényszervező cégek viszik el. Azt mondta, egyetért azzal, hogy mind a zenekarok, mind a segítő technikai személyzet és a rendezvényszervező szakma is részesüljön támogatásban.

Ez nem pótolhatja a fesztiválszezon alatt kiesett bevételt, de mégis megélhetéshez, bevételhez juttathatja őket.

Megjegyezte: szívesen megnéz majd ilyen, az internetre felkerülő koncerteket, és örül annak, hogy a kormány ennek a területnek a megsegítésére is gondot fordított.