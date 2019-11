A jövő héten érkezik a patikákba az oltóanyag

A rizikócsoportba tartozók és a 60 év felettiek számára az 1,3 millió adag ingyenes vakcina már elérhető – mondta az egészségügyért felelős államtitkár kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Horváth Ildikó kiemelte, hogy járvány még nincs az országban, így mostanában érdemes kérni az oltást, amelynek

beadása után két hét alatt alakul ki a védettség.

Megjegyezte: az influenza nagyon kellemetlen, lázzal, izomfájdalommal, gyengeséggel járó megbetegedés, és az esetek kisebb részében a szövődmények miatt a beteg kórházi ápolásra, intenzív terápiára szorul, de szélső esetben bele is halhat a fertőzésbe.

Elmondta, idén is – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1,3 millió adag védőoltás áll rendelkezésre a rizikócsoportba tartozók oltásához. Így például

a várandós kismamák, a cukorbetegek, a szív-, érrendszeri betegségben szenvedők, a veleszületett vagy betegség, kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedők kaphatják meg ingyenesen a védőoltást.

Rajtuk kívül ajánlott a térítésmentes védőoltás beadatása az egészségügyi intézményekben, valamint az állattartás területén dolgozóknak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta: a betegség ellen a legjobb védekezés az oltás, a szakemberek

a járvány csúcsát jövő év elejére, az 5., 6. naptári hétre várják.

Az influenza elleni védőoltás idén is három komponensű, két A és egy B vírusvariánst tartalmaz. Az oltóanyagban nincs élő vírus, így az megbetegíteni nem tud – emelte ki a szakember. Jelezte,

az influenzavírus a legváltozékonyabb vírus, ezért kell évente, még a járvány előtt újrakérni az oltást.

Müller Cecília hozzátette, a felnőttek számára térítésmentes 1,3 millió adag vakcinán kívül négyezer adag áll rendelkezésre a három év alatti (de fél évnél idősebb) gyerekek oltására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy aki az idei influenzaszezon idejére tervezte a gyermekvállalást, annak is ajánlott most a védőoltás beadatása.

Az országos tisztifőorvos kérdésre válaszolva elmondta, az állam által biztosított ingyenes védőoltást az elmúlt években egyre többen kérték háziorvosuktól, azonban tavaly a rendelkezésre álló mennyiségnek csak a 60 százaléka fogyott el, ami – mint fogalmazott – nem túl jó arány.

A sajtótájékoztatón az egészségügyért felelős államtitkár beoltatta magát influenza ellen.

Borítókép: megérkeztek az influenza elleni oltóanyagok