A járványnak még koránt sincs vége

Ezt mondta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. Hétfő estére meghaladta a 3 milliót a Covid-19 betegséggel diagnosztizáltak száma világszerte.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kiemelte, hogy a szakosított ENSZ-szervezet aggódik az Afrikában, Kelet-Európában, Latin-Amerikában és egyes ázsiai országokban tapasztalt tendenciák miatt.

Mély aggodalmát fejezte ki a járványnak a rendes egészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt bomlasztó hatása miatt is, különös tekintettel a gyermekekre. Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója figyelmeztetett:

ha az országok túl korán könnyítenek a korlátozásokon, előállhat olyan helyzet, hogy ismét be kell vezetni a karantént.

Hétfő estig 3 0002 303 embernél diagnosztizálták a SARS-CoV-2 nevű vírust világszerte, 207 583-an haltak bele a Covid-19 betegségbe, és 878 813-an gyógyultak ki belőle a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

A legjobban érintett ország az Egyesült Államok, ahol megközelítette a 973 ezret a fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig meghaladta az 55 ezret.

A legtöbb fertőzést azonban továbbra is Európából jelentették, közel 1,4 milliót, illetve a legtöbb, több mint 125 ezer halálesetet az AFP francia hírügynökség adatai szerint.

Olaszországban, ahol a lakosság, az egyház és az ellenzék is élesen bírálja a kormány május 4-től tervezett, szakaszos újraindulási terveit, hétfő estére 199 414 aktív esetet tartottak nyilván, a csökkenési tendencia folytatódik. A halálesetek száma viszont egy nap alatt 333-al 26 977-re nőtt. A vasárnapi növekmény 260 volt. A járvány február végi kezdete óta 199 414 pozitív tesztet jelentettek.

Spanyolországban meghaladta a százezret azok száma, akik meggyógyultak a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzésből. A fertőzöttek közül eddig 100 875 beteg gyógyult meg. A legmegbízhatóbbnak tartott, orr- és garatváladékból vett minta alapján készült PCR-tesztek alapján január vége óta 209 465 fertőzést azonosítottak (az összes pozitív eset száma a legutóbbi, szombati közlés szerint 223 759 volt).

A brit kormányfő szerint továbbra is az a legfontosabb cél, hogy ne alakulhasson ki a Covid-19-járvány újabb hulláma. Boris Johnson maga is átesett a betegségen, néhány napig intenzív kórházi kezelésre is szorult. Hétfőn állt ismét munkába, és közölte:

tényleges jelek vallanak arra, hogy Nagy-Britannia most már kezd túljutni a járvány tetőzésén.

Az országban eddig 152 840 koronavírus-fertőzést azonosítottak, a halálos áldozatok száma 20 732.

Belgiumban jelentősen csökkent az új esetek száma, a fertőzöttek száma így is több mint 46 ezer, a haláleseteké 7207. Hollandiában szintén lassul a járvány, 38 425 fertőzöttet és több mint 4500 halálesetet jelentettek. Norvégiában, ahol 7500 fertőzöttről és 193 halálesetről tudnak, újranyitották az iskolákat az alsó tagozatosak számára, Svájcban hétfőtől fokozatosan lazítják a korlátozásokat, az orvosok ismét fogadhatnak beteget nem sürgős esetekben is.

A második Osztrák Köztársaság kikiáltásának 75. évfordulóján óvintézkedések mellett rendezett ünnepségen Sebastian Kurz kancellár arról is szót ejtett, hogy Ausztria lakossága közösen képes volt arra, hogy a járványgörbét „ellaposítsa”, mára egy nap alatt kevesebb mint százan fertőződnek a vírussal.

Több mint 7,7 milliárd koronás (103,95 milliárd forint) egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi segélyt nyújt a cseh egészségügyi minisztérium hat nagy kórháznak, hogy rendezhessék felgyülemlett tartozásaikat. Csehországban 7408 fertőzöttről és 221 halálesetről tudnak.

Szlovákiában közel egy hete csökkenő tendenciát mutat az új fertőzöttek száma, a gyógyultak száma pedig péntek óta minden nap meghaladta az új fertőzöttekét. Az ismert fertőzöttek száma 1381, a haláleseteké 18.

Romániában lassulni kezdett a járvány terjedése, a napi új fertőzöttek száma hétfőn 330 alá esett. Eddig 11 339 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 vírus, és 631 emberéletet követelt. A román hatóságok a kijárási tilalom fokozatos feloldására készülnek május 15. után. A záróvizsgára készülő végzősök kivételével a rendkívüli állapot lejárta után is zárva lesznek az oktatási tanintézmények. A Koronavírus Erdélyben nevű, április elején készített felmérés szerint az erdélyi magyar diákok kevesebb mint fele számára elérhetők az interaktív digitális tanítási módszerek.

Szlovéniában és Horvátországban is lassult a járvány terjedése. Horvátországban hétfőn reggel kinyitottak az üzletek, és elindult a városi közösségi közlekedés.

Miután a nyugat-balkáni ország többségének vezetése úgy ítélte meg, hogy a koronavírus-járvány lecsengőben van, egyre kevésbé foglalkoznak már magával a fertőzésekkel vagy azok megelőzésével, inkább ismét a belpolitika felé fordul a figyelem. Szerbiában egy nap alatt 7779-ről 8042-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, kedden viszont a képviselők visszatérnek az törvényhozásba, és hamarosan folytatódnak az április 26-ára tervezett általános választások előkészületei is.

Izraelben az e heti nemzeti ünnepeken ismét szigorítják a kijárási korlátozásokat, lezárják a gyászolók elől a katonai temetőket az emlékezés napján, és teljes kijárási tilalmat rendelnek el a függetlenség napján. Az izraeli legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy az ország belbiztonsági szolgálata (Sin Bét) hagyjon fel az új típusú koronavírus elleni küzdelem részeként a mobiltelefonok nyomkövetését lehetővé tevő technológiák alkalmazásával.

A japán kormány 14 újabb országgal bővíti azoknak a listáját, ahonnan tilos beutazni a távol-keleti szigetországba, a listán immár 87 ország szerepet, közöttük az összes európai ország.

