A Helsinki Bizottság a börtönbizniszes bevételeiért harcol

Az Európai Tanácsnál járná ki a Soros György által támogatott Magyar Helsinki Bizottság, hogy a bűnözőket védő ügyvédek megkapják a sikerdíjukat. A börtönbiznisz, vagy a börtönzsúfoltsági perek visszaéléseinek a megakadályozására a magyar állam az év végéig felfüggesztette a kártérítések kifizetését, ezt a döntést hatálytalaníttatnák a saját bevételeiket is féltő liberális jogvédők.

A börtönbizniszből származó bevételeit félti a Soros György által támogatott Magyar Helsinki Bizottság (HCC), miután a magyar kormány a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében felfüggesztette a fogvatartottaknak megítélt kártérítési összegek kifizetését az év végéig – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A HCC a napokban az Európai Tanácshoz fordult egy beadvánnyal, amelyben az uniós testületet a kabinet döntésének hatálytalanítására kérték. A beadvány végén megfogalmazott javaslatok egyikében sokatmondóan azt kérik, hogy a bűnözők jogi képviselői is megkaphassák a gázsijukat. Mint ismert,

a börtönbiznisz lényege, hogy az állítólagos rossz tartási körülményekre hivatkozva a rabok a liberális jogvédő szervezetek segítségével perlik az államot.

A börtönbiznisz volumenét mutatja, hogy tavasszal 12 ezer eljárás volt folyamatban hazánkban, s már több mint tízmilliárd forint kártérítést fizetett ki bűnözőknek a magyar állam a döntések eredményeként.

Mások mellett négy olaszliszkai lincselő, Szögi Lajos tanár gyilkosai nyertek ilyen pereket, kettőjüknek összesen csaknem tízmilliót ítéltek, s az indokok között szerepelt, hogy nem süt be rendesen a nap a cellába.

A battonyai rémként elhíresült szadista gyilkosnak is járt két és fél millió forint, s a legnagyobb összeget, összesen 45 millió forintot szintén gyilkosoknak – id. Burka Ferencnek és fiának – ítélték meg. Az ügyleteken pedig a jogvédők és az ügyvédek is szépen kerestek.

A nagyjából tízmilliárdos összeg majdnem negyven százaléka mindössze tíz ügyvédi iroda közbenjárásának köszönhető. Ezek közül a Mohácsi Ügyvédi Iroda a csúcstartó, amely 1880 ügyfelének több mint nyolcszázmillió forintot perelt ki a magyar államtól. A baloldali kötődésű Magyar György ügyvédi irodája több mint félmilliárd forintot járt ki 419 bűnözőnek. Amennyiben sikerdíjért dolgozott – ami jellemzően a megítélt összeg 10-30 százalékát teszi ki –, akkor 50-150 millió forintot kaszálhatott az iroda.

Az amerikai tőzsdespekuláns Soros Györgynek és a HCC-t is magában foglaló hálózatának bevallott célja a büntetés-végrehajtás liberalizálása, a büntetési tételek csökkentése. Az Amerikai Egyesült Államokban – ahol a legerősebb lobbitevékenységet folytatják, és ahol a törvényhozásra is a legnagyobb befolyással bírnak – már több pontban is sikerült érvényesíteni az akaratukat, például a pandémia alatt több tízezer bűnözőt engedtek szabadon Amerikában. Az utóbbi időszakban a rasszizmusellenesség jelszava alatt folytatott tengerentúli tüntetéssorozaton még a rendőrség részbeni leépítését is sikerült elérniük. Az ottani polgárháború-közeli állapotok kialakulásában központi szerepet játszott a szélsőbaloldali, terrorszervezetként is emlegetett Black Lives Matter.