A fővárosiak nem osztják a baloldal Tarlós Istvánnal szembeni vádjait

Az állampolgárok nem osztják Karácsony Gergely Tarlós Istvánnal kapcsolatos vádjait, mivel a megkérdezettek csaknem 15 százaléka nem tudott olyan korrupciós esetet említeni, amely Tarlós István kilencéves főpolgármesterségéhez fűződik – derült ki a Publicus Intézet felméréséből. A megkérdezettek fele nem válaszolt arra a kérdésre, milyen botrányra emlékszik az előző ciklusokból.

Mint ismeretes, a momentumos Havasi Gábor vezetésével a Fővárosi Közgyűlés bizottságot alakított az elmúlt évek korrupciógyanús ügyeinek kivizsgálására. A bizottság vizsgálja majd a patkányirtási tendert, az állatkerti Biodóm létesítését, a parkolási rendszer elmúlt 15 éves működését, a Rác fürdő-projektet, a 3-as metró felújítását, a 4-es metró építését, az elektronikus jegyrendszer-projektet, valamint a Bálna eladását – emlékeztet a közvélemény-kutatás eredményét bemutató cikkében a Magyar Nemzet.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája kedden arról tájékoztatta Tarlós István volt főpolgármestert, hogy a hivatali idejéhez köthető projekteknél nem merül fel a korrupció gyanúja.

A Publicus Intézet felmérése, amelyet az elemzőcég a Népszava megbízásából készített a budapestiek körében, azt mutatja, megoszlanak a vélemények arról, hogy mi volt a valódi célja Karácsonyék bizottságának. Ötvenhárom százalék szerint a döntéshozók valóban fel akarják tárni a visszásságokat, akár kormánypártiak voltak az elkövetők, akár nem, viszont

36 százalék szerint csak politikai célból hozták létre a testületet.

Utóbbiak szerint a végeredmény sem kérdéses: kizárólag a Fidesz-KDNP-hez köthető eseteket mutatják majd be. Érdekes, hogy nemcsak a kormánypártiak kétharmada tartja elfogultnak a felálló vizsgálóbizottságot, hanem még az MSZP, a Párbeszéd, valamint a jobbikosok negyede-harmada is – sőt így vélekedik az ötletgazda Momentum szimpatizánsainak 21 százaléka is. Legkevésbé a Demokratikus Koalíció tábora véli úgy (20 százalék), hogy a testület létrehozása politikai célokat szolgál.