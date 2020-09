A „cseh Soros” külföldi médiavállalkozásba fektet

Az üzletembert Andrej Babis cseh miniszterelnök is bírálta már.

Facebook-oldalán jelentette be a magyarországi Telex nevű hírportál, hogy Csehországból érkezik hamarosan 200 ezer eurónyi támogatás a lap beindítására. Az adomány mögött a Zdenek Bakala tulajdonában álló Economia kiadó áll, amely több cseh lapot is üzemeltet. Bakalát a „cseh Sorosnak” nevezik, mindketten ugyanazt az NGO-t támogatják – írja a V4NA.

Közölték, hogy az adomány még nincs náluk, mindössze szándék kinyilvánításáról van szó.

Az egyik legnagyobb cseh kiadóvállalat, az Economia a mai napon (09.21.) szándéknyilatkozatot tett, hogy 200 ezer euró… Közzétette: Telex.hu – 2020. szeptember 21., hétfő

Az Economia a cseh médiavállalkozó Zdenek Bakala üzletember tulajdonában van, vagyonát 1 milliárd dollárra becsülik. Kárpáti Márton a Telex vezérigazgatója azt mondta a Reutersnek, hogy az Economia nem kap részesedést a vállalatból a támogatásért cserébe.

Bakala lapjainak tevékenységét, illetve a közszolgálati Cseh Televíziót 2018-ban Milos Zeman elnök beiktatási beszédében szokatlanul élesen bírálta. A bírálat ellen azonnal tiltakozott a Cseh Televízió és az érintett újságokat (Hospodárské Noviny napilap, Respekt hetilap, Aktuality.cz hírportál) megjelentető Economia kiadó is. A politikus a választások alatti favoritizmussal és általános elfogultsággal vádolta a sajtótermékeket. A megszólalás után szinte rögtön tüntetések bontakoztak ki.

Az üzletember számára a politika világa sem ismeretlen, 2010-ben több pártot is támogatott pénzügyileg. Bakala összesen 28,5 millió koronát (mai árfolyamon: 1 millió euró) adományozott a Polgári Demokrata Pártnak (Civic Democratic Party), a TOP 09-nek és a Közügyek ( Public Affairs, Veci verejné) nevű pártnak. A három jobboldali párt szövetségét „Bakal koalíciónak” nevezték.

Az üzletembert Andrej Babis cseh miniszterelnök is bírálta már. Tavaly decemberben arról beszélt, hogy az államnak kellett megmentenie a korábban Bakal tulajdonában lévő szénipari OKD nevű vállalkozást, amely több mint 10 évvel ezelőtt privatizációs botrányba keveredett.

„Zdenek Bakala egy egész régiót megsemmisített és megtévesztette az embereket, megfosztva őket 40 ezer lakástól. Meg kellett mentenünk a vállalatot és a munkahelyeket, amikor pénzügyminiszter voltam. Nem csak 7 ezer alkalmazottért, hanem az egész vállalatért is felelősséget vállaltunk, ami teljesen rendezetlen volt, de a régió ipara tőle függött”, fogalmazott Babis.

A cseh vállalkozó továbbá Soros György amerikai tőzsdespekulánssal is kapcsolatba hozható. 2007-ben együtt szerepeltek egy konferencián, amelyet a Policy Association for an Open Society szervezett. Ezen kívül Bakalától sem áll távol a filantrópia.

2007-ben alapította meg a Bakala Alapítványt, amely célja, hogy tehetséges diákoknak biztosítson külföldi egyetemekre ösztöndíjat. Az alapítvány azonban Soroshoz köthető nem kormányzati szervezeteket is támogat, mint például a Közép-Európai Aspen Intézetet (The Aspen Institute Central Europe). A szervezet 2019-es éves beszámolójában a Bakala Alapítvány az első helyen van feltüntetve, de az The Aspen Institute és az The Aspen Institute Germany is meg van említve.

Utóbbi kettő feltűnik a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) adatbázisának kifizetési listáján is. Eszerint a The Aspen Institute 2016 és 2018 között 590 ezer dollárt kapott, míg a német intézet 2017-ben több mint 347 ezer dollárral gazdagodott.