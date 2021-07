A CNN-en Orbánt gyalázzák a Soros-szervezetek és Cseh Katalin is

A címlapján vezető anyagban számol be a CNN portálja az Európai Unió balliberális köreiben heves indulatokat kiváltó magyar gyermekvédelmi törvényről. Az amerikai liberális csatorna elemzésében többek között Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője és a Soros György pénzéből működő Háttér Társaság nevű LMBTQ-szervezet egyik munkatársa is elmondja véleményét a szerintük nyíltan homofób és transzfób magyar kormány legújabb intézkedéséről. A magyar ellenzék és a hazánkkal ellenséges nemzetközi civil szervezetek álláspontjának rendkívül alapos ismertetése mellett azonban arra már nem pazarolt energiát a CNN, hogy a magyar kormány véleményét is megismerje.

Hosszú elemzésben számol be a CNN az Európai Parlamentben is nagy indulatokat kiváltó magyar gyermekvédelmi törvényről, az amerikai hírcsatorna azonban arra nem vette a fáradságot, hogy a magyar kormányt is megkérdezze az álláspontjáról – írja a Magyar Nemzet. Ehelyett Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője és számos további balliberális politikus vagy LMBTQ-aktivista szemüvegén keresztül tálalja az amerikai közvéleménynek azt a törvényt, amely alapvetően a pedofilok ellen irányul, emellett rögzíti, hogy a szülő kizárólagos joga gyermeke szexuális orientációjának nevelése. A szerző már a cikk elején leszögezi: az Európai Unió nehéz ősz elé néz, a brexit, illetve a világjárványból való kilábalás okozta nehézségek után ugyanis egyértelműen az LMBTQ-jogok és a jogállamisági kérdések fogják meghatározni Európa jövőjét. Az amerikai hírcsatorna elemzője szerint egyébként „a jobboldali populista Orbán Viktor vezette Magyarország egy olyan új törvényt léptetett életbe, amely megtiltja a homoszexualitást és a nemek közötti változásokat promotáló információknak az iskolában való alkalmazását". A lap röviden megjegyzi, hogy a magyar kormány állítása szerint a törvény a gyermekek védelmét szolgálja, a CNN elemzője azonban sokkal fontosabbnak tartotta annak hangsúlyozását, hogy a magyar törvény kritikusai szerint az effajta információhoz való hozzáférés megbélyegzi az LMBTQ-közösséghez tartozókat, így hátrányos megkülönböztetés és erőszak fenyegeti őket. A CNN megemlíti azt a héten először a német DPA hírügynökség által elterjesztett álhírt is, miszerint hazánk járvány utáni helyreállítási tervét Brüsszel visszadobta, s megszakadtak a tárgyalások a felek között. Ezt először Varga Judit igazságügyi miniszter, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter cáfolta. Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, az Európai Parlament balliberális többsége a héten megszavazta azt az állásfoglalást, amely elítéli a magyar gyermekvédelmi törvényt, mivel szerintük sérti az uniós értékeket és jogszabályokat. A Magyarországot elítélő nyilatkozatban azt is az uniós jog megsértésének tekintik, hogy a magyar alaptörvény kimondja: az anya nő, az apa férfi. Az elfogadott, egyértelműen pénzmegvonással fenyegető állásfoglalásnak egyébként nincs rövid távú, konkrét jogi következménye, csupán a szerződések felett őrködő Európai Bizottságra akar nyomást gyakorolni, hogy lépjen fel Magyarország ellen. Cseh Katalin ezzel szemben már arról beszélt a CNN-nek, hogy az állásfoglalás az úgynevezett jogállamisági mechanizmus révén jogilag megalapozza, hogy Orbán kormánya megfosztható legyen az uniós finanszírozásoktól. A momentumos képviselő azt is hozzáteszi: a korrupció „szorosan kapcsolódik az emberi jogi visszaélésekhez, például az LMBTQ-közösség elleni legutóbbi támadáshoz", mert „egy független igazságszolgáltatásnak is védenie kellene az LMBTQ-emberek jogait". Az amerikai lap megszólaltatja a Soros György pénzéből működő Háttér Társaság nevű LMBTQ-szervezet egyik munkatársát, Luca Duditsot is, aki így elmondhatja: Az új törvény az LMBTQ-közösség jogainak évek óta tartó eróziójának része. Dudits szerint a nyíltan homofób és transzfób kormány és a kevés, még megmaradt független média valósága egy veszélyes „visszhangkamrát" hozott létre, amely a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket súlyos megkülönböztetés és erőszak kockázatának teszi ki.