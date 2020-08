A brazil elnök fittyet hány a járványügyi előírásokra

Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből, és jelenleg is antibiotikumot szed a tüdejét érintő gombás fertőzést miatt.

Bolsonaro pénteken felkereste a dél-brazíliai Bagé városát. Viselt ugyan védőmaszkot, de nem intette távolságtartásra a híveit, akik tolongtak körülötte megérkezésekor, és kezet is rázott velük. Előző napon az ország északkeleti részén járt, de ott védőmaszk sem volt rajta.

A közelmúltbeli vidéki látogatásai során Bolsonaro gyakran került közeli kontaktusba a híveivel, akik tolongtak körülötte, figyelmen kívül hagyva a hatóságok társas távolságtartásra vonatkozó intelmeit. Nyilvános szerepléseiben Bolsonaro többször népszerűsítette az eredetileg malária gyógyítására kifejlesztett hidroxilkorokint. Az elnök arról beszélt, hogy betegsége idején ezt a gyógyszert szedte, pedig kevés tudományos bizonyíték van a szer hatékonyságára.

A 65 éves államfő fogadkozott pénteken, hogy folytatja országjárását, és hetente legalább egyszer vidékre utazik.

Jair Bolsonaro hónapokig megkérdőjelezte a járvány súlyosságát, „kisebb influenzának” nevezve a betegséget,

és a gazdaság újraindítását szorgalmazta a szövetségi tagállamok kormányai által életbe léptetett, és a járvány megfékezését szolgáló kijárási korlátozásokkal szemben. Az államfőnél július 7-én diagnosztizálták a fertőzést, és több mint két hetet karanténban töltött az elnöki palotában. A múlt szombaton jelentette be, hogy negatív lett a koronavírus-tesztje, öt napra rá, csütörtökön pedig kiderült, hogy a felesége, Michelle Bolsonaro is fertőzött. Az államfő ráadásul csütörtökön közölte, hogy előző nap nem érezte jól magát, és vérvizsgálaton esett át, most pedig antibiotikumot szed, mert a tüdejében gombás fertőzést találtak, amelyet a karanténban szedhetett össze.

A 210 milliós Brazília a világjárvány egyik fő gócpontja, a koronavírussal fertőzöttek számát illetően pedig a második az Egyesült Államok után.

A brazil egészségügyi minisztérium péntek esti tájékoztatása szerint az országban az elmúlt 24 órában 1212 ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, és 52 383 új fertőzéses esetet regisztrálták. Ezzel a halottak száma 92 475-re emelkedett, a fertőzötteké pedig meghaladta a 2,66 milliót.