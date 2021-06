5 millió 297 ezer a beoltott, 179 az új fertőzött, elhunyt 6 beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 296 926 fő, 4 073 520 fő már a második oltását is megkapta. 179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 889 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 720 400 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 096 főre csökkent.

549 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54,2 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 41 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 302 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos levélben köszöni meg a háziorvosoknak az eddig végzett intenzív oltási tevékenységet, és arra kéri őket, hogy ösztönözzék a regisztrációra és az oltás felvételére a praxisukhoz tartozó még be nem oltottakat.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna-oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16–18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenesen letölthető, ezzel lehetséges a védettségi igazolvány kiváltása.

Az ötmillió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is.

Június közepétől újabb enyhítés lép életbe. Június 14-étől már falunapot is lehet tartani, és a koronavírus ellen védett ember felügyelete alatt 18 év alattiak is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvényeken. Az erről szóló kormányrendelet-módosítások kedden jelentek meg a Magyar Közlönyben. Ötezer lakos alatti település szabadtéri falunapján védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni, de ott legfeljebb 1500 ember tartózkodhat egy időben. Az enyhítések részei az élet újraindításának, amelyben Magyarország a magas átoltottságnak köszönhetően hetekkel megelőzte az európai országok nagy részét.

Borítókép: illusztráció