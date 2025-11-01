november 1., szombat

Diplomácia

1 órája

A magyar miniszterelnök megérkezett Egyiptomba

Címkék#Egyiptom#miniszterelnök#Orbán Viktor

Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba, ahol Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök meghívására részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján. A magyar kormányfő az eseményre hivatalos állami vendégként érkezett.

MW
A magyar miniszterelnök megérkezett Egyiptomba

Forrás: Facebook

Orbán Viktor szombaton Egyiptomba látogatott.

A kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást is folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg rövid videókat arról, hogy már megérkezett az észak-afrikai országba. 

 

 

