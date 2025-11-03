Fontos részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Aztán a dolognak a másik oldala, hogy ugye az orosz energia felhasználása, az számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás. Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan tudják a magyar helyzetet, úgyhogy ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni. Szerencsés helyzetben van Magyarország, a szomszédos országok miniszterelnökei vagy elnökei azok nem jutnak ilyen tárgyalási lehetőséghez.