október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
EU-csúcs

1 órája

Von der Leyen nem hagy fel a tervekkel, a háború felé vezeti Európát

Címkék#Európai Bizottság#Ukrajna#háború#Ursula von der Leyen

Az Európai Tanács egyértelműen elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a háborúban álló ország védelmi és biztonsági szükségleteinek a kielégítését is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben erősítette meg a terveket.

MW
Von der Leyen nem hagy fel a tervekkel, a háború felé vezeti Európát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal Az Európai Tanács 2025. október 23-i ülésének előkészítése című vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 22-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Ronald Wittek

Ursula von der Leyen az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta: a tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról. 

Az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt ebben a kérdésben

 – idézte a politikus szavait a Magyar Nemzet. 

fogalmazott. 

Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira. 

Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk. De az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni, és tovább kell dolgozni rajtuk

– mondta.

Von der Leyen ismertette, hogy  

„egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren.”

 Hozzátette, hogy a csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell. Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta:  elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni. 

Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az eurócsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is

 – jelentette ki.

A teljes cikkért kattintson!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu