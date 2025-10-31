1 órája
Új korszak kezdődik Magyarország számára (videó)
Még az év vége előtt megállapodás születik az egyedi magyar szárazhűtéses technológia alkalmazásáról Üzbegisztán készülő atomerőművében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szamarkandban.
Szijjártó Péter Szamarkandban
Forrás: Facebook
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO ) közgyűlését követően többek között azeri, georgiai és üzbég kollégájával is kétoldalú megbeszélést folytatott - írta a Magyar Nemzet.
Szijjártó Péter nagy dolognak nevezte, hogy Üzbegisztán készülő atomerőművében nagy valószínűséggel a magyar szárazhűtéses technológiát fogják felhasználni.
Jó hír, hogy az idei esztendő végéig aláírásra kerül a megállapodás, amelynek értelmében a formálódó üzbegisztáni nukleáris projektben ez az egyedi magyar technológia is meg fog jelenni
– tudatta. Ezután üdvözölte, hogy az Azerbajdzsánnal és Üzbegisztánnal folytatott együttműködés Magyarországot a nemzetközi energiapiacon teljesen új dimenzióba helyezi, mert azáltal, hogy magyar vállalatok itteni földgáz- és kőolajmezőkben szereztek tulajdonrészeket, hazánk már nemcsak vevőként léphet fel a nemzetközi piacokon, hanem „sok százmillió köbméternyi földgázzal és sok százezer tonna kőolajjal” eladóként is.
