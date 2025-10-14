Trump ekkor fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban

Az Európai Unió külügyi vezetőjével, Kaja Kallasszal közösen tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetések „nem voltak elegendőek” minden fontos kérdés áttekintéséhez. A washingtoni meghívásra szervezett csúcstalálkozó az ötödik személyes megbeszélés lesz Trump és Zelenszkij között azóta, hogy az amerikai elnök januárban ismét hivatalba lépett. A két vezető legutóbb szeptember 23-án, az ENSZ Közgyűlés idején találkozott New Yorkban – számolt be az Origo.

Zelenszkij és Trump pénteken találkozik ismét

Fotó: AFP / Forrás: AFP

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba.