Trump megerősítette, nem törölték a budapesti békecsúcsot

Deák Dániel szerint egy elnöki szintű találkozó előkészítése mindig hosszadalmas folyamat, a háttérben folyamatosak az egyeztetések és a tárgyalások.

„Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek, és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni.”

A politológus kiemelte:

Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak legközelebb találkozni. Az ilyen jellegű nyilvánosság előtti üzengetés egészen addig jellemző lesz, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten.

Bejegyzésében hozzátette zárásként azt is, Szijjártó Péter szerdán találkozik az amerikai külügyminiszterrel. A budapesti békecsúcs előkészítése lesz a fő téma.