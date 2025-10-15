1 órája
Újabb Tisza-adó: a nyugdíjakra is lecsapnának (videó)
Megadóztatná a nyugdíjakat is a Tisza Párt – derül ki Simonovits András közgazdász nyilatkozataiból, aki korábban az ATV-ben elárulta, hogy a párt köreihez tartozik. Szerinte a választás után emelni kellene a nyugdíjkorhatárt, eltörölni a Nők40 programot, és csökkenteni az induló nyugdíjakat, mert a rendszer szerinte túl bőkezű. A tervek része lehet a nyugdíjak megadóztatása is – ez lehet az újabb Tisza-adó, a Tisza-csomag új eleme.
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Az Ellenpont elsőként számolt be arról, hogy Simonovits András baloldali közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits a Tisza Párt mellé állt, elszólta magát, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.
A Tisza-szakértő egy másik interjúban úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene és jobban meg kellene adóztatni.
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne visszafogni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, hogy a szegényebbek ne kerüljenek még nehezebb helyzetbe
– mondta a közgazdász.
A javaslatát egy kulcsfogalommal magyarázta: degresszió. Mint kifejtette, ez jelenleg is működik, mivel a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz–húsz százalékkal megadóztatják, de szerinte ezt a rendszert tovább lehetne fokozni. Vagyis Simonovits
a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.
Azt mondja ugyan, hogy a magasabb nyugdíjakat érintené, de azt nem mondja meg, hogy mit tart magasabbnak.
Ruszin-Szendi Romulusz tagadja a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos kijelentéseitSzánalmasan magyarázkodik a bukott vezérkari főnök.
A Tisza Párt körüli másik tanácsadó, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő átlagolná a juttatást. Ahogy egyébként Surányi György baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó is
a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel.
Surányi szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.
Egyéb kiszivárgott tiszás elképzelések is kedvezőtlenül érintenék a magyar nyugdíjasokat. A háromkulcsos jövedelemadó terve a nyugdíjas munkavállalók számára aránytalanul nagy adóemelést jelentene. A nyugdíjas pedagógusoknak átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúaknak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal több adót kellene fizetniük. Egy negyven éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint, ő már a 33 százalékos adósávba esne, így havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresne kevesebbet.