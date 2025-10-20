2 órája
A társasági adót is megemelné Magyar Péter tanácsadója
Újabb adóemelési javaslat látott napvilágot Surányi György, a Tisza tanácsadója részéről: a közgazdász szerint a 9 százalékos társasági adó túl alacsony, és szerinte meg kellene szüntetni az alacsony kulcsot, hogy javuljon a bevételi oldal szerkezete.
Magyar Péter országjárása Pákozdon
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Surányi György, a Tisza tanácsadója egyik nyilatkozatában kritizálta a 9 százalékos társasági adót, amelyet Magyarországon az elmúlt években vezettek be. A közgazdász szerint az alacsony adókulcs értelmetlen, és a bevételi-kiadási oldal szerkezetén is javítani kellene.
Egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a 9 százalékos társasági adó az egy értelmes dolog
– fogalmazott Surányi a Szabad Európa interjújában, amelyet tavaly júniusban adott, közvetlenül az uniós és önkormányzati választások előtt.
A Fidesz–KDNP stabilan vezet a Tisza Párt előtt az egyre élesedő kampányban
Az Ellenpont cikke kiemeli, hogy a kijelentés különösen érthetetlen, hiszen a kormányzati intézkedés eredményeként Magyarországon jelenleg a legalacsonyabb a cégek adóterhelése Európában. Surányi javaslata azonban azt jelzi, hogy a megszorítások hívei további adóemelést tartanának célszerűnek a társasági szektorban.
Brüsszeli utasításra emelné az adókat a Tisza Párt, erről bővebben ITT olvashat.