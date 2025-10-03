Súlyosan érintené a gazdákat is a Tisza Párt megszorítócsomagja (videó)

Tarr Zoltán ezt követően lenézően nyilatkozott a magyar gazdákról.

„Ezer és egy probléma van ezzel. Hozzá kell alaposan nyúlni, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon sokan viszonylag jól elvannak anyagilag azokból a... vagy inkább így fogalmazok, nem érdekeltek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsenek.”

Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda és kezdhet el termelni...

További részletekért kattintson.