1 órája
Szijjártó Péter elindult az UNESCO közgyűlésére (videó)
A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán jelentkezett az UNESCO közgyűlése előtt. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta: kulcskérdés a kulturális és vallási örökségünkből származó előnyök megőrzése.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentkezett pénteken – írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében azt közölte: ilyenkor még a kakasok is alszanak.
A külügyminiszter a hajnali órákban indult el az UNESCO közgyűlésére. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta: Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad.
Ennek a megőrzése kulcskérdés számunkra. Ma ezekről lesz szó Szamarkandban, Üzbegisztán – hangsúlyozta a miniszter.
Borzasztóan korán van, de az időeltolódás ellenünk dolgozik, úgy hogy indulni kell
– tette hozzá.