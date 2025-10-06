Szijjártó Péter: nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter kiemelte: „Azt, hogy melyik ország mennyire felkészült az EU-tagságra és azt, hogy melyik ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hanem maga az Európai Unió, ahol az ilyen döntésekhez egyhangúságra van szükség”.

„Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben” – húzta alá.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle, ez pusztán idő kérdése. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan (...) Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – hangsúlyozta.

❗️🇺🇦Ukraine will be in the European Union with or without Orban, — Zelensky



This is the choice of the Ukrainian people, and the president is sure that the majority of Hungarians support him. The Prime Minister of Hungary is the only one who is slowing down the process today, but… pic.twitter.com/77NgeiQdqG — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 6, 2025

Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált Zelenszkij szavaira, hogy , az ukrán elnök

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

„Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott a magyar kormányfő Zelenszkijnek üzenve, és hozzátette,

Soha egyetlen ország sem zsarolta még be magát Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.

Ha ezt meg akarja változtatni, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátkozásnak

– tette hozzá az ukrán elnöknek címezve szavait.

Menczer Tamás is üzent Zelenszkijnek

Reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzengetésére Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Több tiszteletet a magyaroknak!

– írta a kommunikációs igazgató.