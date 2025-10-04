október 4., szombat

Szijjártó Péter: a szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson” – tudatta Szijjártó Péter, aki gratulált a győzeemhez.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) egy Puskás-mezt ajándékoz Kaha Kaladze grúz miniszterelnök-helyettesnek, korábbi válogatott labdarúgónak Tbilisziben 2017. március 17-én

Forrás: MTI

„A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is!” – közölte a Facebook-oldalán Szijjártó Péter, miután a Georgiai Álom párt első helyen végzett a kaukázusi országban rendezett önkormányati választásokon.

Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó! Nagy gratuláció Kakha Kaladzénak, akit újraválasztottak főpolgármesternek Tbilisziben!

– fogalmazott a tárcavezető, aki hozzáfűzte: 
„Kíváncsi vagyok (igazából persze nem…), hogy az EU mikor ítéli el az ellenzéki törés-zúzást.”

