Békemenet

1 órája

Szijjártó Péter: ezek mi vagyunk (videó)

Címkék#Békemenet#október 23.#forradalom#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a Békemenetről tett közzé videót.

MW
Szijjártó Péter: ezek mi vagyunk (videó)

Résztevők a Békemeneten 2025. október 23-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: -

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót az október 23-ai Békementen az 1956-os forradalom és szabadságharcról megemlékező tömegről.

Ezek mi vagyunk

– írta a külügyminiszter a felvételhez.

 

