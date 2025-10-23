Szánthó Miklós: a miniszterelnök beszéde kiállás a béke mellett

A miniszterelnök kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza – idézte a Magyar Nemzet a rapid elemzést, amit Szánthó Miklós a közösségi oldalán tett közzé.

Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok „elszólásai” is

~ fogalmazott a főigazgató.

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, mellyel valójában a háborút importálnák az Unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: „nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!” – írta.

„Stratégiai kiállás ez a béke mellett”

– hangsúlyozta.