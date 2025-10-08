október 8., szerda

Szégyenteljes

1 órája

Döbbenetes: újra az idősek halálával kampányol a Tisza Párt (videó)

Az Ellenpont számolt be arról, hogy Ruszin‑Szendi Romulsz a Tisza Párt szeghalmi fórumán arról győzködte az időseket, hogy „úgyis gyorsan meghalnak”, ezért szavazzanak a Tiszára. Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártja az idősebb korosztályt helyezi a politikai számításainak a fókuszába.

MW
Magyar Péter tanácsadója fegyverrel az oldalán győzködte az időseket, hogy szavazzanak a pártra

Forrás: Képernyőkép/Ellenpont

Pisztollyal az oldalán beszélt arról Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán, hogy az idősek „a számok nagysága miatt” hamarabb halnak meg, mint a fiatalok, ezért úgy kellene szavazniuk, ahogyan azt a fiatalok elvárják. Vagyis meg kell győzni az időseket, hogy a Tiszára szavazzanak.

Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy papi, mami, ez az én jövőm. Legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó

 – idézte Ruszin Szendi Romulusz provokatív szavait az Ellenpont, amelynek sikerült megszereznie az interneről azóta letörölt felvételt. 

A portál felidézi, hogy 

nem ez az első olyan eset, amikor egy Magyar Péterhez közel álló tanácsadó az idősek halálát használja politikai számítási alapnak.

 Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője, zöldbáró még nagyjából egy évvel ezelőtt is úgy vélekedett a nyugdíjasokról.

Raskó azt hangoztatta, hogy a Tisza jár jól azzal, ha az idős korosztály tagjai közül akár százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók a következő választásokig. 

Magyar Péter korábban maga is becsmérlően beszélt a nyugdíjasokról, volt, hogy nyugdíjaskommandónak nevezte őket.

Mindebből jól látszik, hogy a Tisza Párt konzekvensen idősellenes politikát folyat – vonta le a következtetést az Ellenpont cikke. 

