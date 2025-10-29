25 perce
Orbán Viktor: megindítjuk a háborúellenes országjárást (videó)
A hűborúellenes országjárás első állomása Győrben lesz november 15-én – jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Kaiser Ákos
Megindítjuk a háborúellenes országjárást – erről posztolt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Aki békét akar, velünk tart. Felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye. November 15-én találkozunk – írta a miniszterelnök.
A bejegyzés alatt látható videóban a miniszterelnök kiemelte:
a békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltunk ki a háború ellen és a béke mellett. Mindenkinek köszönöm, aki ott volt!
Hozzátette: a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.
„Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást” – mondta a kormányfő.
Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háború ellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút. A magyarok a béke oldalán állnak
– mondta Orbán Viktor.
A videofelvételt elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy természetesen ő is ott lesz a rendezvényen.