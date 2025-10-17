28 perce
Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (élő)
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Benko Vivien Cher
A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés alatt folyamatosan frissítjük!
Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel telefonon, de a hír már kicsit korábban kiszivárgott – válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor tudta meg, hogy Budapesten fog találkozni egymással Trump és Putyin. A miniszterelnök elmondta, ma délelőtt fog telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Orbán Viktor: az Európai Unió úgy tekint magára, mintha háborúban állna (videó)