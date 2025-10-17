október 17., péntek

Miniszterelnöki interjú

28 perce

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (élő)

Címkék#Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország#interjú#Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés alatt folyamatosan frissítjük!

Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel telefonon, de a hír már kicsit korábban kiszivárgott – válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor tudta meg, hogy Budapesten fog találkozni egymással Trump és Putyin. A miniszterelnök elmondta, ma délelőtt fog telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

 

 

