Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (élő)

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés alatt folyamatosan frissítjük!

Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel telefonon, de a hír már kicsit korábban kiszivárgott – válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor tudta meg, hogy Budapesten fog találkozni egymással Trump és Putyin. A miniszterelnök elmondta, ma délelőtt fog telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.