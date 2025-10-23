október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzenet

1 órája

Orbán Viktor ismét konkrét javaslattal érkezett Brüsszelbe (videó)

Címkék#helyzet#Békemenet#Orbán Viktor

– Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz–amerikai békecsúcs – mondta a miniszterelnök úton Brüsszel felé, Bohár Dánielnek nyilatkozva. Orbán Viktor két javaslattal érkezett az EU-csúcsra.

MW
Orbán Viktor ismét konkrét javaslattal érkezett Brüsszelbe (videó)

Forrás: Facebook

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Furcsa helyzetben van az unió, és felelősségteljesen kell erre gondolni. Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz–amerikai békecsúcs. Két dolgot kéne tennünk. Az első, hogy most nem csinálunk semmit, nehogy azzal csökkentsük az orosz–amerikai megegyezés esélyét, és egy másik dolgot is, amit én régóta javaslok minden ülésen – ma is fogom, sosem fogadják meg –, hogy az Európai Uniónak önállóan is tárgyalást kellene kezdeni Oroszországgal.

Orbán Viktor a Békemenet után ment Brüsszelbe. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu