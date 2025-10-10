október 10., péntek

Miniszterelnöki interjú

1 órája

Orbán Viktor: a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról, az RMDSZ kongresszusa előtt a Kossuth rádióban számolt be a kormány döntéseiről.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

Cikkünk frissül.

– A magyar miniszterelnök kötelessége, hogy a külhoni szervezetek nagy rendezvényein részt vegyen – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök Kolozsváron, az RMDSZ kongresszusán fog részt venni ma, aminek kapcsán elmondta, hogy nem csak Erdélybe, hanem a Felvidékre hanem a Vajdaságba is ellátogat.

Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a román miniszterelnök is jelen lesz a találkozón. A magyar kormányfő szerint nehéz bonyolultabb kapcsolatot elképzelni, mint ami Magyarország és Románia között van. De jelezte, hogy a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal.

A jó szomszédság érték

– Talán a városiak is értik, de a falusiak is tudják, hogy az ingatlanod értékét nem csak az határozza meg, mekkora a telked, hanem milyen a szomszédod. Ezért nem csak az alapvető keresztény értékrendet kell figyelembe venni, hanem az alapvető emberi értékeket is. Mi magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia sikeres legyen, és minél több pénze van a románoknak, annál jobba a magyar gazdaság helyzete is. Bezzeg románozásról pedig csak annyit, hogy nézzen át ide, a határom túlra az, aki szerint a románoknak jobban megy a szekér – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

A román gazdaság helyzetéről elmondta, óvatosnak kell lennünk, amikor egy másik országról mondunk bármit, meglátása szerint itt a politika vitte bajba a gazdaságot. – Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, ha az emberek lebecsülik vagy a pártok a kiegyensúlyozottság erényét, értékét, az rövid távú gazdasági döntést eredményez. Sok népszerűnek tűnő gazdasági döntés, ha összeadódik, abból baj lehet. Harmincöt éve vagyok parlamenti képviselő, emlékszem olyan időkre is, mint a mostani is, ha van ember, akinek van esélye arra, hogy ezt a csálé helyzetet rendezze, akkor a jelenlegi román miniszternek van esélye – közölte.

A mágikus 3-as szám

A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar gazdaságpolitika mágikus száma a hármas. Jelezte, hogy megindították a fix három százalékos hitelt az otthonteremtéshez és most elindult a három százalékos vállalkozói hitelt is. Kiemelte, hogy sokat köszönhetnek a kereskedelmi és iparkamarának a hitel részletszabályainak a kidolgozásában.

Orbán Viktor ismertette, hogy 150 millió forint a felső határa az igénybe vehető összegnek. Szerinte sok kis és középvállalkozó ki van éhezve egy kigazdálkodható hitelre, ami komoly lökést ad a vállalkozóknak.

– A magyar gazdaság ma egyszerre tud elindítani egy fix százalékos otthonteremtési hitelt, egy kis- és középvállalkozói hitelt, és tudja végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését – tette hozzá.

– Vért hánytak az egykulcsos adó gondolatától. Ezek az emberek szeretik elvenni a cégektől és az emberektől a pénzt és a saját igazságuk szerint visszaosztani azt. Én nem vagyok ennek a híve. Én az egyszerűség elvét vallom, ha te tízszer többet keresel, akkor te tízszer több adót fizetsz. Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, hogy ha az emberek döntik el, mit csinálnak a pénzükkel. Az a jó, ha a kormány pénzt hagy az embereknél, mozgást hagy az embereknek – jelentette ki.

A legfontosabb kérdések

A miniszterelnök a Tisza-adó kapcsán arról is beszélt, a Tisza Pártban ugyanakkor egy brüsszeli utasítást akarnak teljesíteni, hogy a nemzeti magyar kormányt fölváltsák egy brüsszeli, vagyis inkább ukrán barát kormánnyá, pénzt akarnak adni az ukránoknak. – Erre több ötlet is van, az egyik, hogy vegyük el az emberektől a pénzt, amit aztán a háborúra lehet fordítani. Reményeim szerint nem lesz erre alkalma a Tisza Pártnak – szögezte le a miniszterelnök.

A nemzeti konzultáció kapcsán elmondta, óriási nyomás lesz hazánkon, hogy járuljunk hozzá az ukrán Európa Uniós csatlakozáshoz, és járuljunk hozzá a háborúhoz.

– Mi nem akarjuk ezt, ez egy nagy nemzetközi csata, amihez támogatásra van szükségünk. Miután a Tisza Párt és a DK azt gondolja és mondja, hogy nem akarnak erről beszélni a választások előtt, mert elveszítenék a választásokat, vagyis ez azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdésről, az adók és közterhekről nem akarnak beszélni kérdése homályban marad. Az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak. Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja – mondta.

Az interjút itt tudja megtekinteni:

 

