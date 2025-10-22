31 perce
Orbán Viktor: ha eljön az ideje, megrendezzük
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök magyarországi találkozójáról.
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án
Szijjártó Péter Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök hozzátette:
Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.
Orbán Viktor kiemelte:
És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!