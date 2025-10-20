Orbán Viktor: ha a háború elhárul, az új perspektívát nyit a gazdaságunknak (videó)

A DK szájából az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik – fogalmazott Orbán Viktor a parlamentben a DK-s Arató Gergely azonnali kérdésére. A miniszterelnök elmondta, a Szőlő utcai ügyben a baloldal álhírbotrányt gerjesztett és az állításaiknak semmilyen alapja nincs – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án

Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Amit csinálnak az vádaskodás és rágalmazás – tette hozzá. A kormányfő leszögezte, senki nem tudott bizonyítékot felmutatni, a hatóságok pedig teszik a dolgukat. A rágalmazóknak pedig a bíróság előtt kell felelniük – válaszolta Aratónak a miniszterelnök, aki a DK-s politikust is rágalmazónak nevezte.

Orbán Viktor felszólította Aratót, hogy ne nevezze színpadnak az október 23-i ünnepséget. A Szőlő utcai ügyről pedig ismét elmondta, hogy a DK politikusa kormánytagokat rágalmazott, majd remélte, hogy nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni, amikor a jogi eljárások megindulnak a rágalmazók ellen.

Ma van munka

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke tavalyi munkahelyi balesetekről tett fel kérdéseket a kormányfőnek. Orbán Viktor a munkahelyi balesetet elszenvedetteknek jobbulást kívánt, akik az életüket veszítették, ott a hozzátartozókkal vannak, és mindent megadnak nekik, ami a törvény szerint jár, egyes esetekben még többet is. Mint mondta, ők támogatni fogják az értelmes javaslatokat. A kormányfő azt mondta,

amikor az MSZP volt kormányon, akkor 12 százalékos munkanélküliség volt, ma van munka. Ma a minimálbér 290 ezer 800 forint, amikor ők voltak kormányon, akkor ez 73 ezer 800 forint volt.

A miniszterelnök azt is elmondta, koherens, munkahelyeket támogató gazdaságpolitikájuk van, ami ebbe illeszkedik, azt támogatni tudják.

Komjáthi Imre azt mondta, ő vállalja a szakpolitikai vitákat, nem fog elbújni, ő nem az az ember, aki nem mer kimondani bizonyos dolgokat.

Orbán Viktor szerint

az MSZP nem áll a munkások mögött, az egészen biztos, mert akkor támogatták volna azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt időszakban vezettek be. Ilyenek voltak például a gyermekek után járó adókedvezmények.

– Minden évben november 15-én hirdetjük meg moratóriumot és az április 25-ig tart – válaszolta Orbán Viktor Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselőnek. A miniszterelnök szerint semmi oka nincs, hogy változtassanak a kilakoltatási moratóriumon.