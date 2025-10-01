október 1., szerda

EU-csúcs Koppenhágában

54 perce

Orbán Viktor: ezt hívják itt ketrecharcnak (videó)

Címkék#Ukrajna#Koppenhága#csúcs#Európai Unió#Orbán Viktor

Koppenhágában találkoznak az európai állam- és kormányfők. Az EU-csúcson, amelynek fő témája az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat, Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli.

MW
Orbán Viktor: ezt hívják itt ketrecharcnak (videó)

Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idejéN

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába” – fogalmazott a miniszterelnök, aki az uniós csúcs előtt Koppenhágában nyilatkozott az újságíróknak, tudósított a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején 
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor nyilatkozatában kiemelte, hogy 

a magyar álláspont több tekintetben is ellentétes másokéval. 

Így például, abban hogy adjunk-e több pénzt ennek Ukrajnának, vagy hogy gyorsítsuk-e fel Ukrajnának a tagságát, vagy, hogy ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom

– húzta alá.

Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak

 mondta. 

Orbán Viktor szerint nehéz, erős nap lesz, de majd megküzd ezzel. Hozzátette: minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Aláhúzta, hogy számít a „csöndes szövetségeseire” ez ügyben is.

A svéd miniszterelnök a svéd kormány nevében négy vagy öt ügyben mi ellenünkre avatkozott be. Ez a probléma. Egyébként szeretjük a svédeket 

– mondta Orbán Viktor.

A moldovai választással kapcsolatban gratulált a győztesnek, de emlékeztetett, hogy Moldova és Ukrajna két külön ország. Mint kijelentette:

Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk hol a határa, a keleti határát nem tudjuk hol van, nem tudjuk mennyien laknak ott, és ráadásul nem tud megállni a saját lábán.

Hozzátette: ha mi holnap reggel úgy döntenénk, vagy ma délután, hogy nem adunk több pénzt Ukrajnának, megszűnne, mint állam. Tehát azért nem lehet összekeverni Ukrajna ügyét semmi mással. 

ORBÁN Viktor; FREDERIKSEN, Mette
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Mette Frederiksen dán kormányfő (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója kezdetén a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején 
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ukránok bombázzák a Barátság kőolajvezetéket

A Barátság kőolajvezetékről szólva elmondta:

Hát reméljük, hogy az működni fog úgy, ahogy eddig működött. Időnként, amikor az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon lévő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik. A Mol vezetőivel konzultáltam, mielőtt idejöttem volna, ismerem a Mol álláspontját ezekben a kérdésekben, és igyekszem is képviselni

Világháború szélén vagyunk

A világháborúra vonatkozó kérdést is kapott Orbán Viktor. A kormányfő úgy felelt, hogyha valaki egy komolyabb szereplő, egy nagyobb ország, mint Magyarország, hibát követ el, akkor bármi lehet, akár világháború, ez a probléma. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy ha fontos kérdések vannak, akkor Magyarországon bevonják az embereket a döntésekbe. Ilyen például a migráció, Ukrajna EU-tagsága, vagy a háború.

Kiemelte:

Egyszerűen a magyarok nem szeretnének ugyanahhoz az integrációs formához tartozni, mint Ukrajna, még ha az katonai, mint a NATO, vagy politikai-gazdasági, mint az Európai Unió. Tehát az én javaslatom, a magyar javaslat az, hogy stratégiai megállapodást kössünk velük, ne tagságot adjunk nekik.

 

