Együtt
1 órája
Orbán Viktor: Ez már az űrből is látszik!
A miniszterelnök közösségi oldalán mutatta meg, hogy soha nem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten. Soha nem voltunk még ilyen sokan! – írta.
Jól nézünk ki – írta a kormányfő.
Békemenet. Soha nem voltunk még ilyen sokan! – írta a közösségi oldalán megosztott fotóalbumhoz a miniszterelnök.
Együtt vagyunk. Sokan vagyunk! – osztott meg egy új albumot a miniszterelnök:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre